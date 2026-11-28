Космический телескоп «Хаббл» получил детальные снимки центральной области Млечного Пути, заполненной звёздами. Наблюдения проводились в рамках программы подготовки к работе космической обсерватории «Нэнси Грейс Роман» (Nancy Grace Roman Space Telescope): данные «Хаббла» станут картой-ориентиром для будущих обзоров той же области неба. Учёные рассчитывают составить каталог из 20–30 млн звёзд, который затем можно будет сопоставить с наблюдениями «Нэнси Грейс Роман».

Цель наблюдений — галактический балдж, плотное скопление звёзд вокруг центра галактического диска. В нём находится почти четверть всех звёзд Млечного Пути, однако значительная часть этой области скрыта межзвёздной пылью. Поэтому «Хаббл» снимал её в длинноволновом диапазоне, который сможет использовать и телескоп «Нэнси Грейс Роман»: это позволит сопоставлять изображения и отслеживать изменения яркости и положения отдельных звёзд.

Будущая программа Galactic Bulge Time-Domain Survey будет возвращаться к одному и тому же участку неба каждые 12 минут на протяжении значительной части года. Такая частота наблюдений нужна для регистрации микролинзирования — эффекта, при котором гравитация объекта на переднем плане искривляет и усиливает свет более далёкой звезды. По кратковременным изменениям яркости астрономы смогут обнаруживать планеты, в том числе свободно блуждающие в космосе без родительской звезды, а также нейтронные звёзды и другие компактные объекты.

Программу наблюдений «Хаббла» под номером 17776 разработал Шон Терри с коллегами. Ранее команда уже изучала этот участок неба в рамках проекта Sagittarius Window Eclipsing Extrasolar Planet Search, посвящённого поиску планет по изменениям яркости звёзд. Предыдущие наблюдения охватили около 180 000 звёзд, а новые снимки захватывают большую часть области, которую впоследствии будет регулярно исследовать «Нэнси Грейс Роман».

Ожидается, что итоговый каталог «Хаббла» будет содержать от 20 до 30 млн звёзд, тогда как «Нэнси Грейс Роман» сможет обнаружить в этой области от 200 до 300 млн точечных источников. Совместный анализ данных двух телескопов позволит измерять собственные движения звёзд, учитывать влияние пыли на их яркость и точнее определять массы объектов, вызывающих микролинзирование. В частности, это поможет перейти от оценки массы планеты относительно её звезды к более точному значению в физических единицах — используя сведения о самой звезде, полученные «Хабблом».