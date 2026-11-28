Инженеры Sora Aviation будут намеренно вызывать тепловой разгон батарейных ячеек, чтобы проверить, как предотвратить распространение аварии на весь аккумуляторный блок

Британская компания Sora Aviation открыла неподалёку от Бристоля лабораторию для испытаний авиационных аккумуляторов на тепловой разгон. Инженеры смогут намеренно провоцировать отказ отдельных ячеек и целых батарейных модулей в контролируемых условиях, чтобы выяснить, насколько эффективно защитные системы сдерживают перегрев и не позволяют аварии распространиться на соседние элементы.

Тепловой разгон — самоускоряющийся процесс, при котором химические реакции внутри аккумуляторной ячейки выделяют всё больше тепла. Температура и давление быстро растут, возможны выброс горячих газов и возгорание. Если соседние ячейки также нагреваются до критической температуры, то авария может охватить весь батарейный блок. Для электрической авиации это особенно серьёзная проблема: конструкция должна не только предотвращать отказ отдельных элементов, но и ограничивать последствия, если он всё же произойдёт.

Новая лаборатория позволит проверять не только отдельные ячейки, но и более крупные модули, корпуса батарей, защитные системы, материалы и каналы отвода горячих газов. Полученные данные компания намерена использовать для совершенствования конструкции аккумуляторов и подготовки технической документации для будущей сертификации самолёта S-1. По словам генерального директора Sora Фуркана Афзала, собственная площадка позволит оценивать работу компонентов в составе единой системы, а не ограничиваться испытаниями отдельных ячеек.

Sora Aviation разрабатывает S-1 — полностью электрический летательный аппарат вертикального взлёта и посадки на 30 пассажиров. Работа над аккумуляторами входит в проект BatWing, который компания ведёт совместно с Университетом Бата. Проект получает финансирование через программу поддержки малых и средних предприятий Aerospace Technology Institute — британского института, занимающегося развитием авиационных технологий. В рамках BatWing разрабатывают облегчённые батарейные блоки, которые планируется интегрировать в крылья самолёта.

В компании ожидают, что собственная испытательная инфраструктура ускорит разработку аккумуляторных систем и позволит собрать необходимые данные для подтверждения их безопасности перед сертификацией электрического самолёта.