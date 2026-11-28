Тестовое производство A14 начнётся во второй половине 2027 года, массовое — во второй половине 2028-го

TSMC объявила о готовности техпроцесса A14 (класс 1,4 нм) к проектированию микросхем заказчиками. На европейском семинаре 2026 Europe OIP Ecosystem Workshop компания подтвердила готовность версии 0.9 комплекта средств проектирования PDK (Process Design Kit — набора технологических правил и моделей, необходимых разработчикам чипов). По сравнению с N2P с архитектурой NanoFlex новая технология с оптимизациями NanoFlex Pro обеспечивает либо прирост производительности на 14% при том же энергопотреблении, либо снижение энергозатрат на 23% при сохранении скорости.

Одной из ключевых особенностей A14 стали Boost Cells и Low-Power Cells — стандартные ячейки для разных участков процессора. Первые предназначены для критически важных цепей, где необходима максимальная скорость, вторые используют более узкие нанолисты транзисторов и позволяют экономить энергию на участках, не требующих высокой производительности. В основе техпроцесса лежат транзисторы второго поколения с нанолистовой структурой и архитектура NanoFlex Pro.

По сравнению с базовым N2P компания заявляет увеличение энергоэффективности на 50%, плотности транзисторов на 22% и плотности логических элементов на 23%.

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TSMC также предусмотрела возможность последующего перехода с A14 на A13. По данным компании, новая версия позволит сократить площадь кристалла примерно на 6% без изменения процесса проектирования. Дополнительный прирост энергоэффективности на 5% потребует переработки металлического слоя M0, изменения геометрии активных областей транзисторов OD и применения ячеек VT Flex с разными пороговыми напряжениями для транзисторов NMOS и PMOS.

Готовность инструментов разработки подтверждена сотрудничеством с крупнейшими поставщиками EDA — программного обеспечения для автоматизированного проектирования электроники. Cadence и Synopsys завершили сертификацию полных циклов проектирования на процессорном ядре Arm Cortex-A725 с использованием базовых библиотек TSMC. Synopsys получил сертификацию по всем 13 категориям проверок и инструментов, Cadence — по 12 из 13, а Siemens EDA — по 5. Сертификация транзисторного анализа электромиграции и падения напряжения для Siemens ещё продолжается, её завершение ожидается в IV квартале 2026 года.

Старт производства A14 TSMC планирует начать во второй половине 2027 года, массовое — во второй половине 2028-го. Следующий техпроцесс A13 должен выйти на этап массового производства во второй половине 2029 года.