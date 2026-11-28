В январе к власти придёт губернатор, уже пообещавшая ограничить их строительство

Техас возобновил выдачу разрешений на строительство более 1800 центров обработки данных, остановленное в августе по распоряжению губернатора Грега Эбботта. Тогда власти объяснили решение необходимостью защитить безопасность и качество жизни жителей штата на фоне растущих запросов новых дата-центров на электроэнергию. Под действие моратория попали заявки на подключение к сети общей мощностью 474 ГВт.

В октябре ограничения ужесточили: штат приостановил ещё 17 разрешений на строительство и отключил автоматизированный портал, который продолжал одобрять новые проекты. Теперь офис Эбботта подтвердил, что Совет по надёжности электроснабжения Техаса (ERCOT), управляющий энергосистемой штата, завершил сбор данных о влиянии дата-центров на местные сообщества.

После этого согласование проектов возобновилось.

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Впрочем, быстро получить доступ к электросетям застройщикам не удастся: обработка новых заявок на энергоснабжение по-прежнему требует времени. Поэтому некоторые компании уже строят собственные источники электричества, чтобы сократить или полностью исключить зависимость от местной сети. Этому способствуют крупные запасы природного газа в регионе и относительно мягкое регулирование: одним из вариантов становятся газовые турбины. Другой подход уже использовала компания xAI Илона Маска в Миссисипи, установившая для питания дата-центра 8 переоборудованных авиационных двигателей.

Компании торопятся получить разрешения до января, когда губернатором станет демократ Джина Инохоса, ранее пообещавшая сдерживать строительство новых дата-центров. При этом местные жители обеспокоены воздействием объектов на окружающую среду и ростом расходов на электричество.

Проблема выходит за пределы Техаса: Нью-Йорк ввёл годичный запрет на проекты дата-центров мощностью более 50 МВт, а Amazon отказалась от строительства четырёх таких объектов в Северной Вирджинии после протестов местных жителей. Освободившуюся территорию решили использовать под жильё.