Space Beyond расширяет коммерческую программу космических захоронений: первая миссия с прахом до 1000 человек и домашних животных запланирована на октябрь 2027 года

Американская компания Space Beyond заказала комплектующие для 10 дополнительных спутников, предназначенных для отправки кремированных останков людей и домашних животных на орбиту. Решение последовало за ростом продаж мест на борту первого аппарата компании. Производством алюминиевых корпусов занимается предприятие East Coast Machine во Флориде: Space Beyond получила детали как минимум для 14 спутников, что позволит снизить стоимость каждого аппарата и сформировать запас для будущих миссий.

Первый спутник получил название Remembrance. Это кубсат формата 1U (миниатюрный стандартизированный спутник с габаритами около 10 × 10 × 10 см). Он доставит символические порции праха примерно по 1 г от каждого из 1000 человек или домашних животных. Стоимость участия начинается от $249 — значительно дешевле предложений традиционных операторов космических мемориальных церемоний, цены у которых начинаются примерно от $5000.

Источник изображения: Space Beyond

Запуск Remembrance-1 запланирован на октябрь 2027 года в рамках совместной миссии SpaceX и оператора Arrow Science & Technology. Спутник выведут на солнечно-синхронную орбиту высотой 550 км, откуда он сможет регулярно пролетать над разными регионами Земли в предсказуемое местное солнечное время. Аппарат рассчитан примерно на 5 лет работы, после чего сойдёт с орбиты и сгорит в атмосфере, не оставив долговременного космического мусора.

Основатель Space Beyond Райан Митчелл, ранее работавший в Blue Origin и участвовавший в программе Space Shuttle, собирает аппарат самостоятельно. Компания готовит 4 экземпляра: первый предназначен для отработки сборки, второй протестируют до разрушения в начале 2027 года, третий пройдёт предварительные проверки, а четвёртый станет лётным образцом и будет проходить сертификационные испытания. Тестовые спутники не будут перевозить останки: вместо них при необходимости используют песок.