Невидимая структура за пределами планет меняет форму вслед за 11-летним циклом солнечной активности, причём реакция на изменения Солнца запаздывает на несколько летНевидимая структура за пределами планет меняет форму вслед за 11-летним циклом солнечной активности, причём реакция на изменения Солнца запаздывает на несколько лет

Астрономы впервые проследили отдельные траектории четырёх крупных областей в хвосте гелиосферы за 14 лет наблюдений. Анализ данных космического аппарата NASA IBEX показал, что эти структуры перемещаются и меняют интенсивность излучения в ритме солнечного цикла.

Гелиосфера — область пространства, заполненная солнечным ветром и сформированная его взаимодействием с межзвёздной средой. Она окружает всю Солнечную систему, но не имеет идеальной сферической формы: по мере движения Солнца сквозь Галактику вытягивается длинный шлейф — «гелиохвост». Его протяжённость точно неизвестна, а само вещество практически невозможно наблюдать напрямую.

Команда из Юго-Западного исследовательского института США (SwRI) изучила данные прибора IBEX-Hi, собранные с 2009 по 2022 год. Он регистрирует энергетические нейтральные атомы — частицы, которые возникают, когда быстрые ионы солнечного ветра захватывают электроны у нейтральных атомов межзвёздного вещества. Став нейтральными, они могут двигаться обратно внутрь гелиосферы и достигать аппарата. По этим частицам учёные составляют карты невидимой плазмы на её окраинах.

Источник изображения: NASA's Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab

На картах обнаружились 4 области, расположенные подобно лепесткам четырёхлистного клевера: в двух интенсивность потока частиц повышена, в двух — понижена. За время наблюдений все 4 области сначала ослабли, а затем частично восстановились. В частности, интенсивность сигнала в направлении хвоста на энергии около 4,3 килоэлектронвольта с 2009 по 2016 год снизилась примерно в 2,4 раза. При этом положения самих областей тоже менялись: северная и южная смещались к экватору до 2017 года, а затем частично вернулись обратно. Наиболее заметный диапазон перемещения среди четырёх областей показала структура, которую исследователи обозначили как «правый борт».

Изменения связаны с 11-летним циклом солнечной активности, но не происходят одновременно с ним: между изменениями на Солнце и реакцией «гелиохвоста» проходит несколько лет. По словам руководителя исследования Махера Дайеха, солнечный ветер и межзвёздное магнитное поле совместно формируют структуру хвоста, а новые траектории дают возможность точнее проверять модели его устройства. Пока что существующие модели заметно расходятся в описании формы «гелиохвоста». Полученные карты же станут отправной точкой для космической миссии NASA IMAP, запущенной для более детального изучения границ гелиосферы и взаимодействия солнечного ветра с межзвёздным пространством.