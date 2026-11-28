Но не всё так просто

Смартфоны Samsung Galaxy S25 запретили продавать в США? Линейка попала под запрет на импорт со стороны Торговой комиссии ⁠ 3

Свежее решение Комиссии по международной торговле США (ITC) может привести к тому, что приобрести Galaxy S25 в США может оказаться невозможным. Комиссия издала приказ о прекращении противоправных действий, а также запретила импорт смартфонов линейки Galaxy S25 в США.

Решение было принято в рамках стандартного 60-дневного периода рассмотрения, который начался 25 ноября. Это означает, что президент США все еще может наложить вето на решение Комиссии, но такие случаи крайне редки.

Запрет, конечно, не распространяется на уже проданные устройства никоим образом, так что блокировать их никто не будет. А причина запрета заключается в нарушении патентов.

В декабре 2024 года японская компания Maxell, которая занимается производством фотоаппаратов, подала жалобу на Samsung, где обвинила последнюю в нарушении шести патентов Maxell. Позже, после переоценки собранных данных, Maxell сократила число оспариваемых патентов до пяти. В итоге теперь ITC вынесла вердикт, что имело место нарушение одного патента из этих пяти.

Важно, что касается патент элементов в приложении камеры, который кадрирует или направляет объект в видоискателе. Samsung уже выпустила переработанную версию ПО, чтобы обойти нарушение патента, так что пока не очень понятно, будут ли для компании хоть какие-то последствия.