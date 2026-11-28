Машина учится справляться с коробками разных размеров и типов — задачей, которую не могут выполнять обычные промышленные роботы с фиксированными программами

Siemens разрабатывает робота с моделями искусственного интеллекта для физических задач. Камеры отслеживают происходящее в рабочей зоне, а ИИ определяет последовательность действий: робот открывает картонные коробки и извлекает катушки с электронными компонентами. Сейчас такую работу преимущественно выполняют люди, поскольку поставки слишком разнообразны для заранее заданных алгоритмов. Завод получает от 80 до 200 посылок в день.

Систему обучали с помощью дистанционного управления: люди показывали роботу, как выполнять операции, а ИИ перенимал последовательность действий. Для работы используются промышленные компьютеры Siemens с чипами Nvidia. Компания пока не назвала сроки готовности системы. В апреле на этом же предприятии Siemens уже проводила восьмичасовые испытания человекоподобного робота совместно с Nvidia.

Источник изображения: Siemens

На выставке SPS 2026 в Нюрнберге Siemens представила и другой инструмент — Autonomous Production Planner. Несколько ИИ-агентов совместно составляют производственные графики, а затем проверяют их на цифровой копии предприятия.

Компания рассчитывает сократить благодаря системе объём ручного планирования на 70%, а затраты — до 20%.

Siemens связывает следующий крупный рост производительности промышленности с автоматизацией задач, которые прежде не удавалось поручить машинам. Внедрение ИИ в производство становится одним из направлений конкуренции крупных промышленных компаний: например, Schneider Electric в июне договорилась о покупке разработчика промышленного ИИ Cognite за $3,1 млрд.