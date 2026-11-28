Мессенджер начал предупреждать пользователей iPhone и iPad о том, что их данные под угрозой, если «версия iOS хотя бы немного устарела»

Павел Дуров* в своем аккаунте в Telegram написал о том, что мессенджер начал рассылать предупреждения пользователям iPhone и iPad, работающим на старых версиях iOS, о том, что их данные находятся под угрозой.

«Если ваша версия iOS хотя бы немного устарела, все ваши данные находятся под угрозой. Иногда достаточно просто открыть веб-сайт, чтобы стать жертвой взлома. Мы направляем это предупреждение всем нашим пользователям, у которых установлены более старые версии iOS», — написал Павел Дуров*. В тексте предупреждения описан процесс обновления до актуальной версии iOS.

К сожалению, больше никакой конкретики на этот счет нет. Дуров* не уточняет, о каких уязвимостях идет речь, а также не приводит никаких данных о пострадавших.

Чанпэн Чжао — основатель и бывший генеральный директор криптобиржи Binance — тоже призвал пользователей iPhone и iPad обновиться, и в его сообщении содержится больше подробностей.

«Пользователи, использующие затронутые версии iOS (18.4–18.7), увидят это предупреждение в большинстве наших приложений и на веб-сайтах, где возможна идентификация операционной системы — в том числе в TrustWallet, CoinMarketCap, PancakeFi, BnbChain, BinanceWallet... Призываю разработчиков других криптовалютных приложений последовать нашему примеру. Любой вклад важен!», — написал он на своей страничке в соцсети X. А на скриншоте указана причина — атаки DarkSword.

Атаки DarkSword — это эксплойты и шпионское ПО для взлома устройств Apple на версиях iOS 18.4–18.7. Злоумышленники используют дыры в системе для скрытого доступа к iOS и краже данных при посещении заражённых или скомпрометированных сайтов.