Гравитационные аномалии указали на полости, скрытые под стометровым слоем лунной породы. Если существование подтвердится, то они могут стать естественными укрытиями для будущих лунных экспедиций

Учёные обнаружили 4 потенциальных подземных лавовых туннеля на Луне, каждый шириной менее 2 км и скрытый под 100 м породы. Их существование пока не подтверждено непосредственно: кандидатов выявили по изменениям гравитационного поля спутника Земли. Два объекта находятся возле кратера Уолластон, ещё по одному — в районе долины Шрётера (Vallis Schröteri) и борозды Майрана (Rima Mairan).

Лавовые туннели образуются, когда поверхность потока расплавленной породы остывает и затвердевает, а лава продолжает двигаться под образовавшейся коркой. После прекращения извержения расплав может вытечь, оставив протяжённую полость с каменным сводом. На Луне такие структуры способны достигать гораздо больших размеров, чем земные: этому способствуют более слабая гравитация и особенности движения лунной лавы. При этом слишком широкие туннели могут не выдерживать веса собственных сводов и обрушаться.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Предыдущие поиски уже находили гравитационные аномалии, которые связывали с лавовыми туннелями шириной до 9 км. Однако последующие расчёты показали, что настолько широкие полости могли бы не выдержать веса собственных сводов.

В новой работе учёные использовали более подробную модель гравитационного поля Луны, опубликованную NASA в мае 2025 года. Она основана на данных миссии GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory), в рамках которой 2 автоматических аппарата измеряли изменения гравитации, отслеживая малейшие колебания расстояния между собой на орбите.

Хуан Лосаркос и Эндрю Домбард из Университета Иллинойса в Чикаго искали участки с небольшим дефицитом гравитационного притяжения. Принцип метода заключается в том, что полость содержит меньше массы, чем такой же объём сплошной породы, поэтому над ней возникает слабая гравитационная аномалия. Учёные учитывали рельеф поверхности, сопоставляли обнаруженные отклонения с расчётными моделями полых туннелей разных размеров, а затем проверяли, согласуются ли их расположение и форма с геологическими особенностями Луны.

Карты гравитационных вариаций в районе Шрётери, синим обозначены более слабые гравитационные аномалии или отрицательные градиенты гравитации, красным — положительные аномалии Источник изображения: Losarcos & Dombard, Icarus, 2026

Все 4 кандидата соответствуют модели туннелей шириной менее 2 км, расположенных примерно в 100 м под поверхностью. Геологические особенности в этих районах также указывают на возможный необычный механизм формирования: туннели могли начинаться как небольшие подповерхностные каналы, постепенно расширявшиеся под воздействием текущей внутри расплавленной породы. Лава размывала и плавила окружающий материал, увеличивая полость изнутри, а не просто оставляла после себя пустое пространство под затвердевшей коркой.

Пока утверждать однозначно об обнаружении этих туннелей нельзя. Похожие гравитационные аномалии способны создавать и другие неоднородности плотности лунных пород, а по одним только измерениям гравитации невозможно точно определить размеры полости. Для проверки потребуются дополнительные радиолокационные наблюдения и более подробное геологическое картирование. Авторы также отмечают, что полностью сохранившиеся туннели без обрушенных участков свода особенно трудно обнаружить: у них нет заметных поверхностных признаков, по которым можно было бы определить местоположение.

Если существование этих структур подтвердится, то они будут интересны не только как свидетельства вулканической истории Луны. Неповреждённые лавовые туннели способны защищать от космической радиации, резких перепадов температуры и микрометеоритов, что делает их потенциальными естественными укрытиями для будущих лунных экспедиций.