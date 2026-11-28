Компания Gigabyte уволила целую команду разработчиков своего ПО Control Center. И речь вовсе не в замене этих людей на ИИ, а в ошибке, допущенной при разработке.

Оказалось, что приложение порой нарушало работу видеокарт Nvidia. Обнаружил связь пользователь платформы Bilibili. Он заметил, что повторяющиеся зависания в играх на системе с процессором Ryzen 7 9800X3D вызваны взаимодействием между ПО Gigabyte Control Center и драйвером Nvidia.

Если точнее, изначально автор заметил связь между скачками кадров в играх и ритмом работы RGB-подсветки у видеократы. Расследование показало, что Control Center нарушает работу графического драйвера Nvidia, из-за чего и возникают проблемы.

Gigabyte уже исправила проблему, но заодно, как сообщается, уволила команду, ответственную за разработку. Впрочем, официального заявления нет, а информация исходит от ресурса UNIKO's Hardware.