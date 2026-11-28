ПО Gigabyte Control Center нарушало работу видеокарт Nvidia. Компания исправила проблему и уволила команду разработки
Всё дело в подсветке
Компания Gigabyte уволила целую команду разработчиков своего ПО Control Center. И речь вовсе не в замене этих людей на ИИ, а в ошибке, допущенной при разработке.
Оказалось, что приложение порой нарушало работу видеокарт Nvidia. Обнаружил связь пользователь платформы Bilibili. Он заметил, что повторяющиеся зависания в играх на системе с процессором Ryzen 7 9800X3D вызваны взаимодействием между ПО Gigabyte Control Center и драйвером Nvidia.
Если точнее, изначально автор заметил связь между скачками кадров в играх и ритмом работы RGB-подсветки у видеократы. Расследование показало, что Control Center нарушает работу графического драйвера Nvidia, из-за чего и возникают проблемы.
Gigabyte уже исправила проблему, но заодно, как сообщается, уволила команду, ответственную за разработку. Впрочем, официального заявления нет, а информация исходит от ресурса UNIKO's Hardware.
Комментарии (1)
Не удивлен. Это не первый подобный косяк гигабайта.
Когда-то давно у меня была проблема со звуком, на гиговской материнке. Происходило "запирание" звука. Такие резкие "отсечки" в конце звука. Чем-то похоже на общение по рации.
Я мучился с этой фигней полгода. Пока на каком-то богом забытом форуме, состоящим из трёх сообщений - не нашел пост чувака, который описывал такую же проблему на похожей материнке. Как оказалось, достаточно было удалить фирменное звуковое ПО - creative sound blaster чего-то там. И все - проблема ушла. Это говно конфликтовало со стандартным риалтековским драйвером, и попутно выносило мне нервы.🤷