«Росэл» совместно с Объединённой двигателестроительной корпорацией (входит в Ростех) разработал систему плазменного воспламенения для промышленных газотурбинных двигателей. Оборудование прошло стендовые испытания на двигателях ДО49Р и ГТД-6РМ, используемых в энергетических установках мощностью 2,5 и 6 МВт соответственно.

Система формирует в камере сгорания плазменный факел с температурой около 2000 °C. Он поджигает топливовоздушную смесь и обеспечивает надёжный запуск двигателя даже при низких температурах и в сложных климатических условиях.

Оборудование рассчитано на работу во взрывоопасных зонах класса 1. В конструкции предусмотрена защита высоковольтных выходов от короткого замыкания и работы без нагрузки.

Подобные системы применяются в газотурбинных двигателях, которые приводят в действие электрогенераторы на электростанциях и промышленных объектах. Такие установки снабжают энергией предприятия и даже целые поселки.