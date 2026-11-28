Новый инструмент Time Machine позволяет ИИ-агентам обращаться к архивным версиям веб-страниц и проверять, насколько хорошо модели предсказывают события, не подглядывая в уже известные результаты

Perplexity научила ИИ искать в интернете так, будто он ещё не знает будущего

Perplexity добавила Time Machine в API поиска и чтения страниц. Разработчики могут задать дату, после которой информация не должна учитываться: агент получит копии страниц, сохранённые к этому моменту. Глубина архива достигает 365 дней.

Это позволяет, например, проверить, смогла ли модель предсказать исход выборов или финансовые результаты, не используя сведения, появившиеся позднее.

Perplexity уже испытала инструмент на прогнозировании политических событий 2026 года, размещённых на платформе Polymarket. По данным компании, обученная с его помощью модель набрала 0,80 балла против 0,79 у классического прогноза. Проверку проводил собственный автоматический анализатор Perplexity, поэтому эти результаты пока нельзя считать независимым сравнением.

Time Machine появилась всего через день после запуска похожего инструмента Time Portal от Epochal — стартапа, основанного тремя сооснователями xAI. При этом Epochal заявляет об архиве глубиной более 30 лет.

Спрос на исторические данные для ИИ растёт: архивы интернета становятся важным ресурсом для обучения и проверки моделей, а некоторые новостные издания уже блокируют Wayback Machine, чтобы ограничить доступ ИИ-компаний к старым публикациям.