Электрический пикап продаётся на вторичном рынке в среднем за 39,1 дня, а предстоящее прекращение производства может дополнительно подстегнуть спрос

Несмотря на то что продажи Cybertruck не достигли масштабов, на которые рассчитывал Илон Маск, электрический пикап Tesla стал лидером американского рынка подержанных грузовиков. По данным аналитической платформы iSeeCars.com, в октябре 2026 года подержанные Cybertruck проводили в продаже в среднем 39,1 дня. Для сравнения, средний показатель всех пикапов составил 65,5 дня. Второе место занял Ford Maverick Hybrid, третье — Rivian R1T.

iSeeCars.com проанализировала более 1,1 млн сделок с подержанными автомобилями возрастом от 1 до 5 лет. Cybertruck оказался не единственным электромобилем с высоким спросом: 16 из 25 моделей, которые быстрее всего находили покупателей, оснащены полностью электрической силовой установкой. В целом подержанные электромобили продавались в среднем за 45,6 дня, гибриды — за 54,5 дня, автомобили с бензиновыми двигателями — за 61 день. Однако спрос распределяется неравномерно: Cadillac Escalade IQ стал самой медленно продаваемой моделью исследования, проводя на рынке в среднем 134,3 дня.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Аналитик iSeeCars Карл Брауэр объяснил тенденцию высокими ценами на бензин, которые с марта меняют предпочтения покупателей в пользу электромобилей и гибридов. В случае Cybertruck дополнительную роль играет относительно небольшое предложение на вторичном рынке: первые экземпляры только начали выходить из лизинговых программ, а подержанные машины продаются заметно дешевле первоначальной рекомендованной цены.

Все приведённые показатели относятся к октябрю — до объявления Маска о прекращении выпуска Cybertruck в 2027 году.

По мнению Брауэра, решение Tesla остановить производство может усилить интерес к подержанным пикапам: покупатели понимают, что предложение новых машин больше не будет расти. Само прекращение выпуска ожидается летом 2027 года, и тогда спрос на оставшиеся экземпляры на вторичном рынке может получить ещё один импульс. Так модель, не ставшая массовым хитом при запуске, получила неожиданно сильную позицию на рынке подержанных автомобилей.