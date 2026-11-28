Но разрешение на это не получено

FCC разрешила SpaceX развернуть орбитальную сеть дата-центров Starmind численностью почти миллион спутников, однако поставила условие относительно их утилизации. Компания хотела получить возможность выводить отработавшие аппараты не только в атмосферу, но и на специальные орбиты вокруг Земли либо в гелиоцентрические орбиты. Регулятор отложил рассмотрение этой части заявки, потребовав дополнительных обоснований.

Согласно документам SpaceX, группировка Starmind будет состоять из 998 240 спутников, размещённых на четырёх орбитальных уровнях высотой от 686 до 1002 км. Компания намерена использовать накопленный при эксплуатации Starlink опыт, чтобы обеспечить устойчивую работу новой системы и снизить риски для космической среды.

В первоначальной заявке SpaceX предусматривала несколько способов избавления от отработавших аппаратов: сжигание в атмосфере, перевод на орбиты захоронения вокруг Земли либо вывод на гелиоцентрические орбиты, которые рассчитываются относительно Солнца. В действующей системе Starlink используется преимущественно атмосферное сгорание спутников после завершения срока службы.

После запроса FCC компания представила дополнительные сведения. SpaceX пояснила, что все спутники, работающие на высоте ниже 600 км, будут утилизироваться посредством входа в атмосферу, а для аппаратов на более высоких орбитах планы будут определяться индивидуально с учётом их орбитальных параметров и особенностей миссии.

В обоснование альтернативных методов утилизации SpaceX также представила результаты испытаний на высокоскоростное столкновение. По утверждению компании, солнечные панели спутников, изготовленные преимущественно из лёгких гибких материалов и поддерживающих конструкций, при ударе должны разрушаться с образованием минимального количества обломков. При этом наиболее серьёзную опасность с точки зрения появления вторичного космического мусора представляют плотные элементы корпуса, электроника, аккумуляторы и двигательные системы.

Однако FCC сочла, что представленных данных недостаточно, чтобы определить, соответствуют ли альтернативные способы утилизации действующим требованиям. Поэтому SpaceX должна будет подать отдельную заявку на изменение разрешения и предоставить дополнительные обоснования, прежде чем сможет запускать и эксплуатировать спутники Starmind, которые не планируется сводить с орбиты через атмосферу.

Орбитальные дата-центры Starmind рассматриваются SpaceX как одно из ключевых направлений развития бизнеса компании в сфере искусственного интеллекта. Таким образом, разрешение на создание почти миллионной спутниковой группировки уже получено, но вопрос о том, как именно компания будет избавляться от части аппаратов после окончания их эксплуатации, пока остаётся открытым.