OpenAI тестирует ИИ с защитой корпоративных запросов прямо во время обработки

OpenAI начала закрытое альфа-тестирование инструмента Private Inference для защиты данных, которые компании передают моделям во время работы. Он основан на технологии confidential computing: вычисления выполняются в изолированной аппаратной среде, а доступ к ней ограничивают проверяемые механизмы контроля. Похожий подход Apple использует для обработки облачных запросов Siri.

Private Inference станет второй частью пакета OpenAI Private Intelligence для бизнеса. Первая — Private Safety Processing — проверяет запросы на признаки злоупотреблений, не сохраняя данные клиентов у OpenAI. Её развёртывание началось ещё в сентябре. Функция пока доступна только небольшой группе компаний, срок более широкого запуска не объявлен.

Альтман сообщил о тестировании 25 ноября. Руководитель проекта Шекар назвал его первым этапом и заявил, что компания готовит дополнительные вычислительные мощности для более масштабного развёртывания. OpenAI впервые показывала Private Inference на DevDay, тогда запуск предварительной версии ожидался осенью.

Тем временем Anthropic уже открыла корпоративным клиентам бета-версию Enterprise Frontier Safeguards — системы контроля возможных злоупотреблений, которая позволяет компаниям сохранять собственные данные.