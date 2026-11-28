Если одна из лабораторий действительно научилась быстро раскладывать огромные числа на простые множители, это может подорвать защиту HTTPS, цифровых подписей и банковских систем

В научном сообществе обсуждают слухи о том, что OpenAI или Anthropic разработали алгоритм, способный эффективно решать задачу факторизации больших чисел. Именно на её вычислительной сложности основана безопасность RSA — криптографической системы, которая используется в цифровых подписях, сертификатах HTTPS и других системах защиты данных. Пока ни одна из компаний не объявляла об открытии, а источник наиболее заметного слуха отдельно предупредил, что его слова не следует считать подтверждением взлома.

Поводом для обсуждения стал комментарий американского специалиста по теоретической информатике Скотта Ааронсона, ранее работавшего в OpenAI. 24 ноября в своём блоге Shtetl-Optimized он написал, что неоднократно слышал слухи о наличии у OpenAI и Anthropic результата Factoring in P — алгоритма факторизации, работающего за полиномиальное время. Это означает, что время вычислений растёт относительно умеренно с увеличением размера числа, а не становится практически недостижимым, как у известных методов факторизации. Ааронсон добавил, что не знает, насколько достоверны эти сообщения, и допустил, что первоначальная информация могла исказиться при передаче между людьми. Позже учёный зачеркнул свой комментарий и отдельно попросил не ссылаться на него как на подтверждение того, что лаборатории действительно решили задачу факторизации за полиномиальное время.

Слухи касаются одного из фундаментальных механизмов современной криптографии. RSA использует открытый ключ, содержащий произведение двух больших простых чисел: перемножить их легко, но восстановить исходные множители чрезвычайно трудно. Именно эта асимметрия лежит в основе защиты данных при использовании RSA. Если существует достаточно эффективный классический алгоритм факторизации, способный справляться с числами размером с реальные криптографические ключи, то он позволит вычислять закрытые ключи и поставит под угрозу системы, использующие RSA.

Обсуждение возникло на фоне серии математических результатов OpenAI и Anthropic. В частности, обе компании почти одновременно представили доказательства гипотезы VP ≠ VNP — важной задачи алгебраической теории сложности. Другие учёные также сообщили, что слышали разговоры о возможных криптографических открытиях. Однако совпадение математических результатов двух лабораторий не подтверждает наличие у них алгоритма взлома RSA. Более того, Ааронсон отдельно подчеркнул, что реальные криптографические достижения компаний, если они существуют, могут существенно отличаться от распространяющихся слухов.

Пока ни OpenAI, ни Anthropic публично не представили алгоритм полиномиальной факторизации или доказательство его существования. Отдельно стоит отметить, что опубликованные Google Research 25 ноября результаты по факторизации относятся к субэкспоненциальным алгоритмам и не означают взлом RSA. Даже математически доказанный алгоритм с полиномиальной сложностью не обязательно позволит практически взламывать современные ключи: для этого важны реальные вычислительные затраты и константы алгоритма.