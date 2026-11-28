OnePlus Turbo 6Xs вышел без лишнего шума: 7000 мА·ч, 45 Вт, 50 Мп и Dimensity 7360 Super за $280 ⁠ 2

Как сообщает китайский ресурс ITHome, смартфон OnePlus Turbo 6Xs появился на официальном сайте Oppo. Он предлагается в единственной конфигурации 6/256 ГБ, цена — 2000 юаней ($280).

Источник изображения: OnePlus (опубликовано ITHome)

Новинка доступна в двух цветах: белом и красном. Габариты — 165,85 × 76 × 8,55 мм, вес — примерно 208 г.

OnePlus Turbo 6Xs получил 6,72-дюймовый плоский экран IPS с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 144 Гц. Пиковая яркость — 1000 нит.

В основе смартфона лежит SoC Dimensity 7360 SUPER, предусмотрена поддержка карт памяти. Основная камера представлена двумя модулями — с разрешением 50 и 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры — 8 Мп.

Ёмкость аккумулятора составляет 7000 мА·ч. Поддерживается проводная зарядка SuperVOOC мощностью 45 Вт. Среди других особенностей — боковой сканер отпечатков пальцев, распознавание лица, NFC, поддержка двух SIM-карт с 5G, Wi-Fi 5 и разъём USB-C с интерфейсом USB 2.0.