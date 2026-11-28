Новая система Generalized Tensor Parallelism обеспечила суммарную производительность 13 эксафлопс и эффективность масштабирования 98,2%. Она также позволила обрабатывать последовательности длиной до 1 млн токенов на 512 GPU

Nvidia представила Generalized Tensor Parallelism (GTP) — систему распределённого обучения больших языковых моделей, которая объединяет несколько способов разделения вычислений между графическими процессорами. Компания продемонстрировала её работу на собственной модели Mixture of Experts [MoE, архитектура с набором специализированных нейросетевых блоков, активируемых в зависимости от входных данных], содержащей 2 трлн параметров.

На кластере из 12 288 ускорителей Nvidia GB300 система обеспечила производительность 13 эксафлопс (13 × 10¹⁸ операций с плавающей запятой в секунду), или 1060 терафлопс на каждый GPU. Эффективность масштабирования при увеличении кластера с 4096 до 12 288 ускорителей составила 98,2%: утроение вычислительных ресурсов почти пропорционально увеличило общую производительность.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Главное отличие GTP от прежних методов заключается в организации обмена данными между ускорителями. При обучении огромных моделей GPU должны не только выполнять вычисления, но и постоянно передавать друг другу параметры и промежуточные результаты. Чем больше кластер, тем заметнее становятся задержки при такой передаче. Nvidia предложила планировать обмен параметрами отдельно для каждой операции GEMM (матричного умножения), а не сразу для целого блока нейросети. Благодаря этому передача данных выполняется параллельно с вычислениями, и значительную часть задержек удаётся скрыть.

На кластерах из 256–1024 GPU GTP показала скорость обучения в 1,05–1,55 раза выше, чем Megatron-FSDP (метод распределения параметров модели между ускорителями), при этом потребление видеопамяти на одном GPU оказалось на 4–16% ниже. Ещё один результат — возможность обучать ту же внутреннюю модель с последовательностями длиной до 1 млн токенов на 512 ускорителях. Для сравнения: при последовательностях длиной 8000 токенов производительность составляла 1258 терафлопс на GPU, а при увеличении длины до 1 млн токенов — 883 терафлопс.

Реализация GTP уже доступна в открытом коде Nvidia Megatron-LM — программной платформе для обучения крупных языковых моделей на распределённых вычислительных кластерах.