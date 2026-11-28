Нидерланды сделают всё возможное, чтобы не допустить принятия американского законопроекта MATCH Act (Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware Act), ужесточающего экспортные ограничения на поставки полупроводникового оборудования в Китай. Об этом заявил министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Сьорд Сьордсма, выступая в парламенте. По его словам, Гаага не намерена автоматически выполнять требования Вашингтона, а если закон будет принят, то призовёт американскую администрацию не применять его.

Законопроект предполагает согласование экспортного контроля между США и их союзниками, однако в Нидерландах опасаются, что американские ограничения фактически будут распространяться на решения европейских компаний. В первую очередь речь идёт об ASML — крупнейшем производителе литографического оборудования в Европе и самой дорогой публичной компании континента. Сьордсма считает, что предусмотренные документом ограничения выходят за рамки необходимого: они затрагивают в том числе технологии, которые нельзя использовать для производства ИИ-чипов.

Нидерландское правительство рассматривает противодействие MATCH Act как вопрос национальных интересов и государственного суверенитета, а не внутриполитический спор. Сьордсма заявил, что выступает против экстерриториальных и односторонних мер, которые подрывают самостоятельность страны, особенно в вопросах национальной безопасности.

Гаага намерена добиваться поддержки других европейских государств. По словам министра, законопроект затронет не только ASML, но и технологические отрасли других стран Европы. Нидерланды уже работают с Еврокомиссией, Германией и Францией, пытаясь предотвратить принятие документа. При этом Сьордсма подчеркнул, что даже после одобрения Конгрессом США его страна продолжит добиваться того, чтобы закон не вступил в силу.