Нидерланды выступили против ограничений США на продажи оборудования ASML Китаю
Глава нидерландского Минторга пообещал добиваться отмены американского закона MATCH Act, который распространяет экспортные ограничения на европейского производителя литографических систем
Нидерланды сделают всё возможное, чтобы не допустить принятия американского законопроекта MATCH Act (Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware Act), ужесточающего экспортные ограничения на поставки полупроводникового оборудования в Китай. Об этом заявил министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Сьорд Сьордсма, выступая в парламенте. По его словам, Гаага не намерена автоматически выполнять требования Вашингтона, а если закон будет принят, то призовёт американскую администрацию не применять его.
Законопроект предполагает согласование экспортного контроля между США и их союзниками, однако в Нидерландах опасаются, что американские ограничения фактически будут распространяться на решения европейских компаний. В первую очередь речь идёт об ASML — крупнейшем производителе литографического оборудования в Европе и самой дорогой публичной компании континента. Сьордсма считает, что предусмотренные документом ограничения выходят за рамки необходимого: они затрагивают в том числе технологии, которые нельзя использовать для производства ИИ-чипов.
Нидерландское правительство рассматривает противодействие MATCH Act как вопрос национальных интересов и государственного суверенитета, а не внутриполитический спор. Сьордсма заявил, что выступает против экстерриториальных и односторонних мер, которые подрывают самостоятельность страны, особенно в вопросах национальной безопасности.
Гаага намерена добиваться поддержки других европейских государств. По словам министра, законопроект затронет не только ASML, но и технологические отрасли других стран Европы. Нидерланды уже работают с Еврокомиссией, Германией и Францией, пытаясь предотвратить принятие документа. При этом Сьордсма подчеркнул, что даже после одобрения Конгрессом США его страна продолжит добиваться того, чтобы закон не вступил в силу.
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