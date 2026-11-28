Несколько новых-старых Ryzen без NPU, IPS или OLED на выбор. Lenovo представила ноутбуки IdeaPad Vibe 14AHP12 и 15AHP12

Компания Lenovo представила парочку новых ноутбуков на основе процессоров AMD. Новинки называются IdeaPad Vibe 14AHP12 и 15AHP12 и опираются на CPU Hawk Point.

Это те самые APU, которые изначально вышли на рынок в рамках линейки Ryzen 8000, но сейчас это линейка Ryzen 200. Если точнее, новинки Lenovo предлагаются в вариантах с Ryzen 3 205, Ryzen 5 216 и Ryzen 7 217. Первый имеет конфигурацию 1+3, у двух других это 2+4. При этом у всех в качестве iGPU выступает Radeon 740M, так что чудес ждать не стоит. Также важно отметить, что ни один из этих APU не имеет блока NPU.

Ноутбуки предлагают до 32 ГБ ОЗУ, по два слота для SSD, а также, в зависимости от конфигурации, Wi-Fi 6 или Wi-Fi 7, батарею ёмкостью 50 либо 65 Втч и разные экраны: это может быть IPS либо OLED, 1200р либо 1352p, а частота может составлять 60 либо 120 Гц.

Точных цен пока нет, но, к примеру, версия с Ryzen 5 216 и 8/512 ГБ памяти в Европе уже продаётся за 1000 евро.