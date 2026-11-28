Международная группа астрономов обнаружила в 8,46 парсека (около 27,6 светового года) от Земли необычную систему из 3 звёзд, 2 из которых являются белыми карликами — компактными остатками звёзд, исчерпавших запасы термоядерного топлива. Система получила название Welopō‘ai (гавайское слово, объединяющее понятия «наследственная черта» и «орбита») и стала ближайшей из известных тройных систем с двумя белыми карликами. Её конфигурация ставит перед астрофизиками вопрос, на который пока нет убедительного ответа: как красный карлик пережил взаимодействие с гораздо более массивным звёздным спутником, не разрушившись и не слившись с ним.

Открытие произошло случайно во время поиска экзопланет. Учёные наблюдали за красным карликом Welopō‘ai Aa с помощью инфракрасного спектрографа SPIRou. При поиске планет астрономы измеряли лучевую скорость звезды — движение вдоль направления наблюдения, которое меняется под действием гравитации спутника. Наблюдения продолжались 4,8 года и выявили колебания с размахом около 16 км/с. Это оказалось слишком большим эффектом для присутствия экзопланеты: даже массивный Юпитер на орбите продолжительностью в несколько лет не смог бы вызвать подобное ускорение. По расчётам команды, наблюдаемое изменение скорости было в 14–45 раз сильнее ожидаемого от планеты такой массы.

Оказалось, что рядом с красным карликом находится белый карлик — Welopō‘ai Ab. Его существование подтвердили наблюдения с помощью высококонтрастного инструмента на телескопе Gemini North и инфракрасного прибора GNIRS. А ранее астрономам уже был известен третий участник системы — белый карлик Welopō‘ai B. Он находится на расстоянии 123,9 астрономических единиц от внутренней пары [1 астрономическая единица равна среднему расстоянию от Земли до Солнца]. Таким образом, система представляет собой иерархическую тройку: красный карлик и белый карлик обращаются друг вокруг друга, а второй белый карлик находится значительно дальше.

Источник изображения: Pan-STARRS1/STScI/MAST; International Gemini Observatory/NSF

Особенно интересным оказалось измерение массы Welopō‘ai Ab. Она составляет 0,618 массы Солнца. Причём, для белых карликов такие измерения исключительно редки: их масса обычно определяется с большими трудностями, поскольку по одной яркости и спектру сложно точно установить физические параметры такого объекта. В данном случае учёные смогли рассчитать массу по гравитационному взаимодействию звёзд, объединив измерения лучевых скоростей с астрометрическими наблюдениями. Масса самого красного карлика составляет 0,419 массы Солнца. Звёзды внутренней пары разделены средней орбитальной полуосью 4,644 астрономической единицы, а полный оборот друг вокруг друга занимает около 9,83 года.

Главная загадка связана с прошлым этой пары. Welopō‘ai Ab когда-то была звездой главной последовательности, подобной Солнцу, но впоследствии исчерпала топливо и превратилась в белый карлик. На определённом этапе её эволюции газовая оболочка могла охватить обе звезды — такое состояние называют общей оболочкой. В подобных системах взаимодействие с газом обычно приводит к сближению компонентов: они теряют орбитальную энергию и могут в итоге слиться. В случае Welopō‘ai это должно было поставить под угрозу существование красного карлика. Однако он сохранился, а звёзды продолжают обращаться друг вокруг друга. Как именно системе удалось избежать разрушительного сценария, астрономы пока не установили.

«Эта система не должна существовать», — заявил соавтор работы, специалист по белым карликам Патрик Дюфур из Монреальского университета.

Есть и вторая загадка: красный карлик оказался необычно богат тяжёлыми элементами, хотя возраст системы оценивается в 9–11 млрд лет. Для столь старых звёзд такая высокая металличность [содержание элементов тяжелее водорода и гелия] нетипична. Авторы работы предполагают, что для объяснения наблюдаемого состава красный карлик должен был захватить около двух третей тяжёлых элементов, выброшенных звездой-прародителем белого карлика, практически не поглотив водород и гелий. Известного механизма, который позволил бы получить такой результат, пока нет.

Welopō‘ai представляет собой ближайшую известную «лабораторию» для изучения эволюции тесных двойных систем и гравитационной динамики трёх звёзд. Учёные планируют продолжить наблюдения, чтобы точнее определить орбиту удалённого белого карлика и восстановить историю взаимодействий внутри системы. Отдельная задача — проверить возможный избыток инфракрасного излучения от внутреннего белого карлика: он может указывать на наличие диска из пыли, но пока это предположение требует подтверждения.