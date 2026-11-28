Для игры Exodus, которую порой называют наследницей Mass Effect, студия Archetype Entertainment опубликовала системные требования. Игра создаётся на Unreal Engine 5 и выйдет в 2027 году, так что рассчитывать на низкие требования, казалось бы, не приходится, но на самом деле они не самые высокие.

В минимальных для игры в 1080р при 30 к/с хватит RTX 2060 или RX 6600, то есть достаточно скромных по сегодняшним меркам карт. В рекомендованных для игры в 1440р при 60 к/с указаны RTX 3080 и RX 7700 XT, а для 4K при тех же 60 к/с хватит RX 9070 XT или RTX 5080. Последний пункт довольно любопытный, так как в среднем RTX 5080, конечно, быстрее RX 9070 XT.

Для максимальных настроек в 4К также понадобится 32 ГБ ОЗУ и топовый процессор. Редко когда в системных требованиях увидишь Ryzen 7 9800X3D, но параллельно с ним указан Core Ultra 7 265K, который как раз в играх заметно медленнее.

На накопителе проект займёт 110 ГБ. При этом нигде не упомянуто использование апскейлеров.

Игра выйдет 7 апреля 2027 года для PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam и Epic Games Store.