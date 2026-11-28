NASA отправит к Марсу ядерный корабль, но реактор включит лишь на отдельных этапах полёта

NASA уточнило профиль миссии Space Reactor-1 (SR-1) Freedom — демонстрационного полёта космического аппарата с ядерным реактором к Марсу. Согласно обновлённому плану, реактор включат после выхода из околоземной орбиты, постепенно увеличат его мощность и соберут данные о работе энергетической установки.

После начального теста его отключат, а на время перелёта к Марсу аппарат будет использовать солнечные батареи. Повторный запуск реактора запланирован уже после доставки научной нагрузки SkyFall на марсианскую орбиту.

Такой режим связан с задачей миссии: NASA хочет проверить работу ядерной энергетической установки непосредственно в космосе, а не использовать её непрерывно для перелёта. По данным издания Nuclear Newswire, запуск реактора вместе с системой преобразования энергии займёт около 7 дней. После доставки SkyFall специалисты планируют снова включить установку и провести дополнительные испытания, в том числе проверить поведение отдельных компонентов при намеренно создаваемых отказах.

Источник изображения: NASA/Jonathan North

SR-1 Freedom планируют запустить в конце 2028 года. Аппарат станет первым космическим кораблём с реактором ядерного деления, который отправится за пределы околоземной орбиты. Энергетическая установка будет использовать высокопробный низкообогащённый уран (HALEU), а её тепловая энергия преобразуется в электричество для питания систем аппарата и электрических двигателей. За отвод избыточного тепла отвечает отдельная радиаторная система, разработку которой NASA поручило Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса по контракту на $39,3 млн.

Вместе с аппаратом к Марсу отправится SkyFall — научная нагрузка из 3 вертолётов, созданных на основе конструкции Ingenuity, работавшего на планете вместе с марсоходом Perseverance. Они должны изучать марсианскую геологию и климатическую историю, исследовать новые участки поверхности и искать подповерхностные залежи льда. Данные испытаний SR-1 Freedom NASA собирается использовать при разработке следующих ядерных энергетических и двигательных систем, в том числе реактора Lunar Reactor-1 для будущей лунной базы.