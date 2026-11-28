Машина времени от Sharp. Новый смартфон Simple Smartphone 8 получил огромную рамку, три физические кнопки под экраном — и его даже можно чистить с мылом ⁠ 3

Sharp представила новый смартфон Simple Smartphone 8 — устройство в основном ориентировано на пожилых людей. Новинка пришла на смену Simple Smartphone 7 и получила увеличенный экран, более удобное управление и дополнительные функции защиты от телефонного мошенничества.

Смартфон оснащён 6,1-дюймовым экраном IPS с разрешением 1560 × 720 пикселей. Для сравнения, у предшественника диагональ составляла 5,7 дюйма. Интерфейс адаптирован для пользователей, которым сложно разбираться в мелких элементах: на домашнем экране используются крупные значки и надписи, а функция Clear View автоматически корректирует цвета для лучшей читаемости.

Под экраном расположены три физические кнопки: для звонков, возврата на главный экран и перехода к электронной почте. Кнопки подсвечиваются при поступлении вызова или нового письма. Кроме того, на домашний экран можно вынести контакты четырёх наиболее часто используемых абонентов. На боковой грани предусмотрена дополнительная настраиваемая кнопка, которой по умолчанию назначен запуск голосового управления. При желании её можно переназначить, например, на камеру.

В основе устройства лежит SoC MediaTek Dimensity 6300. Объем ОЗУ составил 4 ГБ, флеш-памяти — 64 ГБ (поддерживаются карты microSD объёмом до 2 ТБ). Разрешение датчика основной камеры — 50,3 Мп, фронтальная — 8 Мп. Отдельный режим съёмки документов с помощью ИИ умеет удалять тени и исправлять перспективные искажения при фотографировании чеков, меню и других бумаг.

Особое внимание Sharp уделила защите от мошенников. Функция обнаружения подозрительных звонков анализирует разговор в реальном времени и предупреждает пользователя о возможном обмане с помощью сообщений на экране, звуковых сигналов и вибрации. Ещё одна возможность позволяет воспроизводить неизвестным абонентам предварительное сообщение, записывать их ответ и преобразовывать его в текст до того, как владелец телефона решит принять вызов.

Также предусмотрено подтверждение перед установкой приложений, чтобы избежать случайной загрузки нежелательных программ.

Аккумулятор ёмкостью 4500 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 27 Вт. Корпус имеет защиту в соответствии со степенью IP69. Смартфон прошёл испытания на падение по военному стандарту MIL-STD-810H. По заявлению Sharp, его также можно очищать мылом для рук и спиртовыми дезинфицирующими салфетками.

Simple Smartphone 8 работает под управлением Android 16 и будет получать обновления безопасности в течение трёх лет с момента выхода. Среди других особенностей — поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C и разъёма для наушников 3,5 мм. Предусмотрены nano-SIM и eSIM, сканер отпечатков пальцев и распознавание лица, работающее даже при ношении маски.

Продажи Sharp Simple Smartphone 8 в Японии начнутся 4 декабря через оператора SoftBank. Цена — 69 840 иен ($440).