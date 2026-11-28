MacBook Air с OLED-экраном ожидается раньше, чем считалось. Apple дважды обновит Air в течение года или менее ⁠ 3

Согласно данным Bloomberg, компания Apple может обновить свои ноутбуки MacBook Air дважды примерно за год или менее.

Сначала весной 2027 года примерно в одно время с MacBook Neo второго поколения ожидается обновлённый Air, который перейдёт на SoC M6, но в целом останется прежней моделью с делением на версии с экранами диагональю 13 и 15 дюймов.

После этого в конце 2027 или в начале 2028 года ожидается выход нового MacBook Air с OLED-экраном. Ранее такие планы у Apple были более отдалёнными, но, видимо, по каким-то причинам компания решила их ускорить.

Какие ещё отличия будут у этой новой модели, неизвестно. Возможно, она перейдёт уже на SoC M7 или получит новый корпус. Также неясно, будет ли экран сенсорным.