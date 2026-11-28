MacBook Air с OLED-экраном ожидается раньше, чем считалось. Apple дважды обновит Air в течение года или менее
OLED-экран появится минимум через год
Согласно данным Bloomberg, компания Apple может обновить свои ноутбуки MacBook Air дважды примерно за год или менее.
Сначала весной 2027 года примерно в одно время с MacBook Neo второго поколения ожидается обновлённый Air, который перейдёт на SoC M6, но в целом останется прежней моделью с делением на версии с экранами диагональю 13 и 15 дюймов.
После этого в конце 2027 или в начале 2028 года ожидается выход нового MacBook Air с OLED-экраном. Ранее такие планы у Apple были более отдалёнными, но, видимо, по каким-то причинам компания решила их ускорить.
Какие ещё отличия будут у этой новой модели, неизвестно. Возможно, она перейдёт уже на SoC M7 или получит новый корпус. Также неясно, будет ли экран сенсорным.
Комментарии (3)
Самое разумное - это сделать зеркало айфона на ноуте, и тыкать в экран, как будто это телефон - в целях отладки, например. Все.
Напомню, что это не трансформер, экран не складывается на 360 градусов. Не выйдет использовать ноут как планшет.
Больше 10 лет пользуюсь ноутбуками на Windows с сенсорным экраном. Он просто идет в довесок к нужной мне комплектации. Толку от тачскрина нет никакого. Интерфейс под него практически ни у чего так и не оптимизировали. В macOS тоже нет и близко оптимизации под тач. Вот трансформер с переключением ОС macOS<->iPadOS был бы интересен. Но его не выпустят, так как он убьет Air. К iPad Pro давно можно цеплять клавиатуру, железо как у Air. Не хватает только возможности переключиться на macOS и несколько дополнительных портов не помешили бы.