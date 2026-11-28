Lenovo начала предустанавливать на некоторые свои ПК ChatGPT, а OpenAI предлагает бонусы покупателям таких систем

Компания Lenovo начала предустанавливать на некоторые свои ПК приложение ChatGPT. Речь идёт, вероятно, пока что лишь о компьютерах под управлением Windows 11, ориентированных на корпоративный сегмент.

Доступ к ПО ChatGPT можно получить непосредственно из меню «Пуск» Windows. Компания OpenAI при этом предлагает две акции для отвечающих требованиям клиентов Lenovo. Компании, уже использующие рабочее пространство ChatGPT Business, могут получить единовременную скидку в размере 100 долларов, войдя в систему через предустановленное приложение.

В случае нового рабочего пространства, компании могут получить 100 долларов в виде кредитов за каждое приобретенное соответствующее условиям рабочее место в течение первых 90 дней. Срок действия кредитов истекает через 60 дней после их начисления, и их нельзя использовать для оплаты подписки. При установке ChatGPT на ПК Lenovo вручную, никакие подобные акции не действуют.