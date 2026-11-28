Компания Intel, похоже, довольна экспериментом с процессорами Wildcat Lake и готовит ещё более компактный кристалл для их преемников.

Согласно свежим данным, площадь кристалла у процессоров Moon Lake составит 62,79 кв.мм, тогда как у текущих Wildcat Lake это 77,42 кв.мм. Важно, что площадь снизится при сохранении того же техпроцесса 18А, так что уменьшение кристалла будет обусловлено какими-то другими факторами.

Собственно, мы знаем, какими. Это будут те самые процессоры, которые, как ранее стало известно, не получат не только больших, но и малых ядер. В их конфигурацию будут входить исключительно ядра LP, то есть те же малые, но со сниженным энергопотреблением. Таких ядер будет максимум четыре, зато TDP составит всего 6 Вт, так что это будут полноценные преемники «атомной» линейки.

Параллельно с этим Intel готовит Wildcat Lake Refresh, но с очень существенным изменением тоже на уровне кристалла. В конфигурации таких процессоров будет до четырёх больших ядер против двух у текущего поколения. В итоге площадь кристалла вырастет до 93,3 кв.мм.

То есть нас в итоге ждут сверхэнергоэффектвные Moon Lake с конфигурацией до 0+0+4 и «усиленные» Wildcat Lake Refresh с конфигурацией до 4+0+4, тогда как у текущих Wildcat Lake это 2+0+4.