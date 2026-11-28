Компактный экран 6,4 дюйма, 7200 мАч, 100 Вт и две камеры по 200 Мп. Xiaomi расширила предзаказ на Xiaomi 18 ⁠ 5

Xiaomi открыла предзаказы на смартфон Xiaomi 18 Standard Edition (M261DB) в фирменном магазине Xiaomi Mall, а также на площадках JD.com и Tmall. При этом компания пока не раскрыла подробностей о новинке. По предварительным данным, полноценный анонс состоится в декабре, а официальная рекламная кампания может начаться уже на следующей неделе. В некоторых магазинах предзаказы начали принимать около 20 ноября, но сейчас программа расширена на крупные торговые площадки.

На Xiaomi Mall за депозит в размере 9,9 юаня покупателям обещают сервис замены устройства в течение 365 дней, стоимость которого оценивается в 399 юаней. Если покупатель передумает приобретать смартфон, депозит автоматически вернут. Также участникам предзаказа предлагают рассрочку на 24 месяца без процентов и субсидии при сдаче старого устройства. Размер последней, по имеющимся данным, может достигать 1400 юаней.

Некоторые сведения о смартфоне появились ещё до официального анонса. 17 ноября на саммите APEC CEO Summit в Шэньчжэне глава Xiaomi Лэй Цзюнь был замечен с белым смартфоном с плоскими гранями. Предполагается, что это и есть пока не представленный Xiaomi 18.

Согласно утечкам, смартфон получит 6,4-дюймовый плоский OLED-дисплей с разрешением 1,5K. Дополнительного экрана на задней панели, как у Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max, не будет. В основу аппаратной платформы ляжет SoC Qualcomm Snapdragon 8 elite Gen 6.

Основная камера, предположительно, будет включать 200-мегапиксельный сенсор размером 1/1,28 дюйма, 50-мегапиксельный датчик в составе модуля со сверхширокоугольной камерой и 200-мегапиксельный перископный телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом.

Также смартфону приписывают аккумулятор ёмкостью 7200 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной на 50 Вт. Объём ОЗУ составит 12 ГБ, флеш-памяти — 256 ГБ. В топовой конфигурации будет 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти. Ранее инсайдер Digital Chat Station называл Xiaomi 18 самым большим апгрейдом базовой модели со времен Xiaomi Mi 6.