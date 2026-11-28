Аппарат вывели на расчётную орбиту с космодрома Тайюань с помощью ракеты «Чанчжэн-6» 27 ноября

Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Земли Yaogan-50 04. Старт состоялся 27 ноября в 21:05 по пекинскому времени с космодрома Тайюань в провинции Шаньси. Аппарат отправился в космос на модифицированной ракете-носителе «Чанчжэн-6» (Long March-6) и вышел на запланированную орбиту.

Источник изображения: CMG

Спутник предназначен прежде всего для наблюдения за земной поверхностью. Полученные данные будут использоваться при картографировании и обследовании территорий, оценке урожайности сельскохозяйственных культур, а также для предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий. Такие аппараты позволяют получать информацию о больших площадях независимо от состояния наземной инфраструктуры.

Запуск обеспечил космодром Тайюань, расположенный на севере Китая. Он стал 682-й полётной миссией в истории семейства ракет Long March, которое остаётся основой китайской государственной космической программы.