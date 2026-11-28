Австралийская компания Peninsula Energy остановила добычу урана на проекте Lance в американском штате Вайоминг после кибератаки на свою дочернюю компанию Strata Energy. Инцидент затронул системы управления работой перерабатывающего предприятия и скважинного поля, поэтому производство пришлось временно отключить.

Lance — ключевой урановый проект Peninsula Energy, использующий метод подземного скважинного выщелачивания: раствор для извлечения урана подают непосредственно в рудоносный пласт через систему скважин.

По предварительным результатам расследования, атака пока ограничивается производственными системами Strata Energy. Корпоративная и административная инфраструктура Peninsula Energy в США и Австралии, включая системы расчёта зарплат и финансового управления, не пострадала. Компания проверяет, могли ли злоумышленники получить доступ к данным или похитить их. Приоритетами названы безопасность сотрудников, защита инфраструктуры и восстановление нормальной работы предприятия.

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Сроки возобновления добычи пока не объявлены. Peninsula Energy также не может оценить, повлияет ли остановка на производственный план на 2027 год. За 2 дня до публикации сообщения компания запросила приостановку торгов своими акциями до 30 ноября или до появления информации о возобновлении работы Lance и последствиях инцидента для производственных показателей.

Пока неизвестно, каким способом злоумышленники проникли в инфраструктуру и кто стоит за атакой. Peninsula Energy не сообщала о вымогательстве или требованиях выплаты денег, ни одна группировка не взяла на себя ответственность, а сведения о похищенных данных пока не появились в даркнете. Не установлено и то, использовали ли атакующие программы-вымогатели, другое вредоносное ПО или ограничились кражей информации.

Кибератаки уже приводили к остановкам крупных энергетических и промышленных предприятий. В 2021 году американская Colonial Pipeline приостановила работу топливопровода после атаки группировки DarkSide, спровоцировавшей перебои с поставками топлива на востоке США. В 2019 году атака вируса-вымогателя LockerGoga на норвежскую Norsk Hydro вынудила ряд предприятий перейти на ручное управление и обошлась компании в 650–750 млн норвежских крон. В случае Peninsula Energy расследование продолжается, а масштабы последствий для уранового производства пока остаются неопределёнными.