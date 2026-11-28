Компания DeepHealth получила разрешение Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) на применение ИИ-системы Mammo Risk, которая оценивает индивидуальный риск развития рака молочной железы на горизонте 3, 4 и 5 лет. Для прогноза программа анализирует уже сделанную 3D-маммограмму — дополнительное обследование и заполнение подробных медицинских анкет не потребуются. Система предназначена для выявления женщин, у которых на снимках ещё нет очевидных признаков рака, но вероятность его развития в последующие годы повышена.

В отличие от обычных алгоритмов медицинской визуализации, которые ищут признаки уже существующей опухоли, Mammo Risk оценивает долгосрочный риск заболевания. ИИ обучали на 220 000 исследований маммографии. Его проверили в независимом многоцентровом исследовании, включавшем более 65 000 скрининговых исследований из 10 медицинских учреждений США. По данным DeepHealth, система показала устойчивые результаты в разных группах пациенток, в том числе среди тех, для которых традиционные модели оценки риска могут быть менее точными.

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Полученное разрешение FDA относится к процедуре 510(k) — регуляторному механизму допуска медицинских устройств и программного обеспечения на американский рынок. Mammo Risk стала первой системой с таким разрешением, предназначенной для прогнозирования непосредственно по 3D-маммограммам. Она поддерживает как трёхмерные снимки, так и комбинированные рабочие процессы с использованием 2D и 3D. По данным компании, 3D-оборудование уже установлено более чем в 90% специализированных учреждений США.

DeepHealth входит в состав американской компании RadNet и специализируется на программном обеспечении для медицинской визуализации. Mammo Risk уже доступна медицинским учреждениям США в составе платформы Radiology AI Suite. С 1 января 2027 года Американская медицинская ассоциация вводит отдельный код CPT категории III для учёта применения технологий оценки риска рака по медицинским изображениям. Он позволит собирать данные об использовании таких систем, которые в дальнейшем могут учитываться при принятии решений о страховом возмещении расходов.