ИИ решил проблему квантовой гравитации? Физик из Стэнфордского университета* вместе с GPT-6 Astra создал новую конструкцию
На эту работу уже обратили внимание руководители OpenAI
25 ноября 2026 года на сервере научных препринтов arXiv появилась работа «Алгебраическое квантование гравитации на основе светового конуса» (An algebraic quantization of gravity from the null cone), автор которой — физик Вентесса Чандрасекар из Стэнфордского университета*. В ней предложен математический подход к построению квантовой теории гравитации, позволяющий получить конечные вероятности квантовых переходов, вычислить энтропию чёрных дыр и восстановить уравнения Эйнштейна в классическом пределе. Особенность работы в том, что несколько месяцев автор разрабатывал расчёты и доказательства в тесном сотрудничестве с GPT-6 Astra. По словам Чандрасекара, на эту работу пришлось около 400 млн токенов, а OpenAI предоставила необходимые вычислительные ресурсы.
Проблема, которой посвящена работа, заключается в несовместимости двух столпов. Общая теория относительности Эйнштейна объясняет гравитацию через искривление пространства-времени, тогда как квантовая механика описывает поведение частиц и полей на микроскопическом уровне. При попытке объединить эти теории возникают математические коллизии: стандартные вычисления квантовой гравитации приводят к бесконечностям, которые невозможно устранить обычными методами перенормировки. Существующие подходы, включая петлевую квантовую гравитацию и теорию струн, пока не дали общепринятого завершённого решения.
Чандрасекар предлагает рассматривать гравитацию через данные на пересекающихся световых конусах — границах областей пространства-времени, по которым распространяются световые сигналы. Вместо того чтобы сразу квантовать все переменные общей теории относительности, автор сначала решает гравитационные ограничения классическим способом, получая сокращённое фазовое пространство (набор независимых физических переменных системы), а затем переводит его математические соотношения в квантовые операторы. На этой основе строится пространство состояний и вычисляются амплитуды переходов между ними. Подход не требует заранее выбирать фиксированную геометрию пространства-времени, что принципиально важно для фон-независимой теории гравитации.
Один из результатов работы касается расходимостей при взаимодействии гравитонов — квантов гравитационного поля. Авторы получили конечное аналитическое выражение для амплитуды рождения и уничтожения пары гравитонов на световом конусе. При этом обычное разложение того же результата по степеням гравитационной постоянной даёт логарифмическую ультрафиолетовую расходимость. Также автор заявляет, что пространство состояний ограниченной области пространства-времени — причинного ромба (области, ограниченной пересекающимися световыми конусами), — имеет конечную размерность. Из этого следует дискретность спектра оператора площади. Используя след по внутренним состояниям, Чандрасекар получает формулу Бекенштейна — Хокинга для энтропии чёрных дыр и вычисляет логарифмическую поправку к ней. Наконец, автор утверждает, что в низкоэнергетическом пределе его конструкция воспроизводит полуклассические уравнения Эйнштейна с однопетлевыми поправками.
Однако громкие результаты уже встретили серьёзную критику. Автор отдельного разбора работы указывает, что получение конечных амплитуд ещё не означает построения полноценной квантовой теории гравитации. В частности, не показано, что предложенная конструкция действительно удовлетворяет фундаментальной симметрии общей теории относительности, при которой физические законы не зависят от выбора координат. В статье это требование вводится в качестве аксиомы, но существование непротиворечивой теории, удовлетворяющей всем таким условиям, отдельно не доказано. Кроме того, не установлено, что квантовая динамика однозначно определяется выбранным способом решения классических ограничений.
Отдельные вопросы возникают и к расчёту энтропии чёрных дыр. Критик обращает внимание, что автор не подсчитывает микросостояния чёрной дыры напрямую, а использует аналитический подход, основанный на следе по пространству состояний. Доказательство конечности этого пространства, по мнению критика, опирается на предположение о конечности следа, то есть фактически использует в доказательстве свойство, которое требуется установить. Не завершена и проверка классического предела: для неё необходим гамильтониан — оператор, определяющий квантовую динамику системы, — который в работе не построен в требуемом виде.
Для дополнительной проверки привлекли группу ИИ-агентов Claude, которым поручили сопоставить работу с известными проблемами выбранного подхода. Они составили перечень из 21 открытых вопросов: по оценке авторов этой проверки, работа решает 1 второстепенную проблему, обходит 7, принимает 6 без доказательства и не рассматривает оставшиеся 7. Сам критик оговаривает, что не проверял самостоятельно каждую деталь работы этой группы ИИ-агентов, хотя считает основные математические и физические возражения обоснованными.
Таким образом, публикация Чандрасекара представляет собой серьёзную попытку построить фон-независимое квантовое описание гравитации с помощью ИИ, но пока не решает проблему объединения общей теории относительности и квантовой механики. Работа ещё не прошла полноценную проверку в рамках научного рецензирования. Её результатам предстоит независимая проверка, прежде чем можно будет заявлять о появлении работающей квантовой теории гравитации.
* Деятельность организации «Leland Stanford Junior University (Stanford University, «Университет им. Леланда Стэнфорда-младшего», «Стэнфордский университет»), США» признана нежелательной на территории РФ
Комментарии (2)
Гравитация это не фундаментальная сила и не создаёт поле как таковое. ОТО об этом и говорит. Это следствие искривления пространства-времени. Похоже, таких физиков надо уже лечить электрошоком.