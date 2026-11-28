25 ноября 2026 года на сервере научных препринтов arXiv появилась работа «Алгебраическое квантование гравитации на основе светового конуса» (An algebraic quantization of gravity from the null cone), автор которой — физик Вентесса Чандрасекар из Стэнфордского университета*. В ней предложен математический подход к построению квантовой теории гравитации, позволяющий получить конечные вероятности квантовых переходов, вычислить энтропию чёрных дыр и восстановить уравнения Эйнштейна в классическом пределе. Особенность работы в том, что несколько месяцев автор разрабатывал расчёты и доказательства в тесном сотрудничестве с GPT-6 Astra. По словам Чандрасекара, на эту работу пришлось около 400 млн токенов, а OpenAI предоставила необходимые вычислительные ресурсы.

Проблема, которой посвящена работа, заключается в несовместимости двух столпов. Общая теория относительности Эйнштейна объясняет гравитацию через искривление пространства-времени, тогда как квантовая механика описывает поведение частиц и полей на микроскопическом уровне. При попытке объединить эти теории возникают математические коллизии: стандартные вычисления квантовой гравитации приводят к бесконечностям, которые невозможно устранить обычными методами перенормировки. Существующие подходы, включая петлевую квантовую гравитацию и теорию струн, пока не дали общепринятого завершённого решения.

Чандрасекар предлагает рассматривать гравитацию через данные на пересекающихся световых конусах — границах областей пространства-времени, по которым распространяются световые сигналы. Вместо того чтобы сразу квантовать все переменные общей теории относительности, автор сначала решает гравитационные ограничения классическим способом, получая сокращённое фазовое пространство (набор независимых физических переменных системы), а затем переводит его математические соотношения в квантовые операторы. На этой основе строится пространство состояний и вычисляются амплитуды переходов между ними. Подход не требует заранее выбирать фиксированную геометрию пространства-времени, что принципиально важно для фон-независимой теории гравитации.

Один из результатов работы касается расходимостей при взаимодействии гравитонов — квантов гравитационного поля. Авторы получили конечное аналитическое выражение для амплитуды рождения и уничтожения пары гравитонов на световом конусе. При этом обычное разложение того же результата по степеням гравитационной постоянной даёт логарифмическую ультрафиолетовую расходимость. Также автор заявляет, что пространство состояний ограниченной области пространства-времени — причинного ромба (области, ограниченной пересекающимися световыми конусами), — имеет конечную размерность. Из этого следует дискретность спектра оператора площади. Используя след по внутренним состояниям, Чандрасекар получает формулу Бекенштейна — Хокинга для энтропии чёрных дыр и вычисляет логарифмическую поправку к ней. Наконец, автор утверждает, что в низкоэнергетическом пределе его конструкция воспроизводит полуклассические уравнения Эйнштейна с однопетлевыми поправками.

Однако громкие результаты уже встретили серьёзную критику. Автор отдельного разбора работы указывает, что получение конечных амплитуд ещё не означает построения полноценной квантовой теории гравитации. В частности, не показано, что предложенная конструкция действительно удовлетворяет фундаментальной симметрии общей теории относительности, при которой физические законы не зависят от выбора координат. В статье это требование вводится в качестве аксиомы, но существование непротиворечивой теории, удовлетворяющей всем таким условиям, отдельно не доказано. Кроме того, не установлено, что квантовая динамика однозначно определяется выбранным способом решения классических ограничений.

Отдельные вопросы возникают и к расчёту энтропии чёрных дыр. Критик обращает внимание, что автор не подсчитывает микросостояния чёрной дыры напрямую, а использует аналитический подход, основанный на следе по пространству состояний. Доказательство конечности этого пространства, по мнению критика, опирается на предположение о конечности следа, то есть фактически использует в доказательстве свойство, которое требуется установить. Не завершена и проверка классического предела: для неё необходим гамильтониан — оператор, определяющий квантовую динамику системы, — который в работе не построен в требуемом виде.

Для дополнительной проверки привлекли группу ИИ-агентов Claude, которым поручили сопоставить работу с известными проблемами выбранного подхода. Они составили перечень из 21 открытых вопросов: по оценке авторов этой проверки, работа решает 1 второстепенную проблему, обходит 7, принимает 6 без доказательства и не рассматривает оставшиеся 7. Сам критик оговаривает, что не проверял самостоятельно каждую деталь работы этой группы ИИ-агентов, хотя считает основные математические и физические возражения обоснованными.

Таким образом, публикация Чандрасекара представляет собой серьёзную попытку построить фон-независимое квантовое описание гравитации с помощью ИИ, но пока не решает проблему объединения общей теории относительности и квантовой механики. Работа ещё не прошла полноценную проверку в рамках научного рецензирования. Её результатам предстоит независимая проверка, прежде чем можно будет заявлять о появлении работающей квантовой теории гравитации.