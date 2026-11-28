ИИ-агенты покупают поддельные скидки в 37% случаев: просьба найти самую выгодную цену повышает риск обмана
Claude Opus не попался ни разу, а Claude Haiku выбрал подделку в 60% случаев
В эксперименте с 6156 виртуальными покупками 9 моделей искусственного интеллекта выбрали поддельное выгодное предложение в 1202 случаях из 3240 сценариев, в которых оно присутствовало. Это 37% покупок.
Автор исследования Слободан Манич из издания No Hacks проверил модели Anthropic, OpenAI и Google 14 и 15 ноября 2026 года, предложив им выбирать подарки к Рождеству из вымышленных каталогов интернет-магазинов. Подделка выглядела особенно привлекательно: идеальный рейтинг 5,0 при десятках тысяч отзывов и цена в 4–5 раз ниже обычной. Например, свеча стоимостью $6 с 39 000 отзывов соседствовала с аналогичными товарами за $24–40.
Разница между моделями оказалась значительной. Claude Opus 5.5 не выбрал подделку ни разу за 360 попыток, тогда как Claude Haiku 5.5 купил её в 216 случаях из 360, то есть в 60%. Среди других моделей результат составил от 16% у Gemini 4 Argon до 57% у Claude Sonnet. При этом две другие модели Claude попадались на подделку чаще половины времени, поэтому результат Opus нельзя переносить на всё семейство моделей Anthropic.
Особенно показательно влияние инструкций пользователя. Когда моделям предлагали просто выбрать товар без дополнительных предпочтений, они покупали подделку в 19% случаев. Просьба найти самый лучший товар увеличивала показатель до 40%, а указание выбрать лучшее соотношение цены и качества — до 53%. Важным оказалось и расположение предложения: если поддельный товар стоял первым в списке, то модели выбирали его в 65% случаев, тогда как на остальных позициях показатель составлял 34%.
В 315 сценариях модели прямо указывали, что предложение выглядит подозрительно, однако в 137 из них всё равно покупали подделку. Зафиксировано и 10 случаев, когда ИИ обращался к пользователю с уточняющим вопросом, но все они касались деталей запроса — ни одна модель не попросила проверить сомнительную цену. В отдельном эксперименте без поддельных товаров модели в 78% случаев предпочитали предложение с рейтингом 4,9 звезды, значительно чаще обращая внимание на оценку покупателей, чем на реальное снижение цены или возможность полного возврата денег.
При этом эксперимент не доказывает, что реальные ИИ-агенты совершают мошеннические покупки с такой частотой: все магазины и товары были вымышленными, реальные транзакции не проводились, а модели запускались напрямую через OpenRouter, без приложений ChatGPT, Gemini и Claude, которые могут иметь дополнительные механизмы проверки. Тем не менее эксперимент выявил конкретную уязвимость: инструкции искать максимальную выгоду и порядок выдачи товаров способны заметно влиять на решения ИИ-агентов, даже когда предложение выглядит неправдоподобно.