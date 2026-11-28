В эксперименте с 6156 виртуальными покупками 9 моделей искусственного интеллекта выбрали поддельное выгодное предложение в 1202 случаях из 3240 сценариев, в которых оно присутствовало. Это 37% покупок.

Автор исследования Слободан Манич из издания No Hacks проверил модели Anthropic, OpenAI и Google 14 и 15 ноября 2026 года, предложив им выбирать подарки к Рождеству из вымышленных каталогов интернет-магазинов. Подделка выглядела особенно привлекательно: идеальный рейтинг 5,0 при десятках тысяч отзывов и цена в 4–5 раз ниже обычной. Например, свеча стоимостью $6 с 39 000 отзывов соседствовала с аналогичными товарами за $24–40.

Разница между моделями оказалась значительной. Claude Opus 5.5 не выбрал подделку ни разу за 360 попыток, тогда как Claude Haiku 5.5 купил её в 216 случаях из 360, то есть в 60%. Среди других моделей результат составил от 16% у Gemini 4 Argon до 57% у Claude Sonnet. При этом две другие модели Claude попадались на подделку чаще половины времени, поэтому результат Opus нельзя переносить на всё семейство моделей Anthropic.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Особенно показательно влияние инструкций пользователя. Когда моделям предлагали просто выбрать товар без дополнительных предпочтений, они покупали подделку в 19% случаев. Просьба найти самый лучший товар увеличивала показатель до 40%, а указание выбрать лучшее соотношение цены и качества — до 53%. Важным оказалось и расположение предложения: если поддельный товар стоял первым в списке, то модели выбирали его в 65% случаев, тогда как на остальных позициях показатель составлял 34%.

В 315 сценариях модели прямо указывали, что предложение выглядит подозрительно, однако в 137 из них всё равно покупали подделку. Зафиксировано и 10 случаев, когда ИИ обращался к пользователю с уточняющим вопросом, но все они касались деталей запроса — ни одна модель не попросила проверить сомнительную цену. В отдельном эксперименте без поддельных товаров модели в 78% случаев предпочитали предложение с рейтингом 4,9 звезды, значительно чаще обращая внимание на оценку покупателей, чем на реальное снижение цены или возможность полного возврата денег.

При этом эксперимент не доказывает, что реальные ИИ-агенты совершают мошеннические покупки с такой частотой: все магазины и товары были вымышленными, реальные транзакции не проводились, а модели запускались напрямую через OpenRouter, без приложений ChatGPT, Gemini и Claude, которые могут иметь дополнительные механизмы проверки. Тем не менее эксперимент выявил конкретную уязвимость: инструкции искать максимальную выгоду и порядок выдачи товаров способны заметно влиять на решения ИИ-агентов, даже когда предложение выглядит неправдоподобно.