Samsung готовит для смартфонов Galaxy функцию напоминания о зарядке — она уже реализована в бета-версии One UI 9.5, в приложении Device Care 13.9.00.12. Предупреждение для пользователя о необходимости зарядить устройство должно появляться, когда уровень заряда составляет 20–30%, смартфон не подключён к источнику питания, а режимы энергосбережения отключены. Уведомление будет отображаться в верхней части меню настроек. Если пользователь закроет предупреждение, оно не появится повторно в течение суток, даже если условия для его показа сохранятся.

Для определения привычного времени зарядки смартфон будет анализировать историю за последние четыре недели. Для этого потребуется включить персонализированные рекомендации Samsung. Функция также сможет учитывать события из календаря. Например, если впереди тренировка, встреча, поход в кино или концерт, смартфон предупредит, что заряда может не хватить к нужному времени. Если подходящего события в календаре нет, появится обычное напоминание о пропущенном времени зарядки.

Судя по найденному коду, уведомление будет содержать графику с примерным количеством часов автономной работы, а также показывать, насколько увеличится время работы при включении энергосбережения. При этом Samsung сможет дистанционно отключать отображение такой карточки.

Пока функция обнаружена в тестовом коде, поэтому нет гарантии, что она появится в финальной версии One UI 9.5. Однако найденные данные не указывают на привязку к определённой стране или исключительно к будущей серии Galaxy S27. Это оставляет возможность появления напоминания и на более старых смартфонах Samsung.