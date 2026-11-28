С марта 2027 года Google будет показывать физические адреса и номера телефонов разработчиков, зарабатывающих на приложениях, хотя законодательство ЕС этого не требует

Разработчики Google Play должны до 1 февраля 2027 года сообщить компании, относятся ли они к категории коммерческих продавцов (traders) по Закону ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). Google относит к ним авторов приложений, которые получают доход от платных загрузок, встроенных покупок или регулярной рекламы.

С 1 марта компания начнёт показывать контактные данные таких разработчиков всем пользователям магазина, независимо от страны.

Для личных аккаунтов это означает публикацию реального физического адреса и номера телефона. Google будет брать адрес из платёжного профиля разработчика и не разрешит заменить его абонентским почтовым ящиком. Таким образом, независимым авторам, работающим из дома, придётся раскрывать место проживания либо использовать другой адрес.

При этом европейский DSA требует раскрывать контактные данные только покупателям из Европейской экономической зоны и Великобритании. Apple придерживается именно такого подхода: показывает сведения о коммерческих разработчиках только в этих регионах и разрешает использовать абонентский ящик, если автор может подтвердить его принадлежность. Google же собирается сделать адреса и телефоны доступными пользователям по всему миру.

Разработчики, которые вообще не распространяют приложения в Европейской экономической зоне и Великобритании, могут указать статус некоммерческих авторов. Однако для тех, кто зарабатывает на приложениях и работает самостоятельно, выбор остаётся неприятным: раскрыть домашний адрес или отказаться от коммерческого распространения на европейском рынке.