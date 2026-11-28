Google DeepMind представила Mass Spec Skills — набор специализированных инструментов, с помощью которых ИИ-агент в среде Google Antigravity научился определять химические соединения по данным тандемной масс-спектрометрии (MS/MS). В собственной проверке на 100 известных соединениях система правильно определяла и подтверждала структуру молекул в 97% попыток. Когда Gemini работала без специальных навыков и доступа к интернету, точность не превышала 4% даже у наиболее мощных моделей.

Масс-спектрометрия позволяет обнаруживать десятки тысяч молекулярных сигналов даже в небольшой пробе крови, почвы или растительной ткани. Прибор измеряет массу заряженных молекул, а при тандемном анализе дополнительно фиксирует фрагменты, на которые они распадаются. По характеру этих фрагментов химики устанавливают исходную структуру вещества. Проблема заключается в том, что существующие библиотеки эталонных спектров позволяют определить в среднем лишь около 5% обнаруженных сигналов, а для образцов человеческого происхождения — около 10%. Остальные остаются нераспознанными, хотя многие соответствующие молекулы уже существуют в химических базах данных.

Mass Spec Skills объединяет рассуждения Gemini с готовыми инструментами химического анализа и открытыми базами данных. Агент самостоятельно очищает исходный спектр от шумов, ищет совпадения в библиотеках GNPS и MoNA, рассчитывает возможную молекулярную формулу, подбирает подходящие структуры в PubChem и проверяет, соответствуют ли предполагаемые химические связи наблюдаемым фрагментам. Пользователю достаточно описать задачу обычным языком: система сама выбирает необходимые инструменты и объединяет результаты в отчёт с объяснением химических доказательств.

Источник изображения: сгенерировано ChatGPT

В качестве примера Google DeepMind показала анализ соединения с формулой C20H21ClN6O. Агент обработал исходную запись с 1761 пиком, удалил низкоинтенсивные шумовые сигналы и оставил 19 характерных пиков. Затем система рассчитала молекулярную формулу и сравнила 845 возможных изомеров (соединений с одинаковой молекулярной формулой, но разным строением) из PubChem. Несколько кандидатов одинаково хорошо совпадали с 97,7% суммарной интенсивности фрагментов, однако агент дополнительно проверил возможные пути распада химических связей и исключил структуры, не объяснявшие наблюдаемые потери молекулярных фрагментов. В результате он выделил правильное соединение.

Для количественной проверки разработчики взяли 100 соединений и сравнили 3 варианта работы Antigravity на 3 моделях Gemini: без доступа к интернету и специальных инструментов, с интернет-доступом и с установленными Mass Spec Skills. В последнем случае все 3 модели, включая облегчённую Gemini 3.8 Flash, показали точность около 97%. Обычный доступ к интернету сам по себе не повышал качество: модели допускали ошибки при поиске совпадений, обработке шумов и учёте особенностей измерений. Специализированные навыки также сократили количество генерируемых токенов: почти в 4 раза для Flash, в 2 раза для Argon и примерно на 20% для Carbon.

При этом система не способна самостоятельно подтвердить структуру любой неизвестной молекулы. Если соединения ещё нет в химических базах данных, то агент может определить предполагаемую молекулярную формулу, распределить фрагменты и предложить основу для дальнейшего анализа, но окончательное установление структуры остаётся задачей химика. Некоторые близкие изомеры и зеркальные молекулы вообще невозможно различить только по масс-спектру: для этого требуются дополнительные методы, включая ядерный магнитный резонанс (ЯМР).

Mass Spec Skills уже доступны пользователям Google Antigravity в виде устанавливаемого набора инструментов. Google также открыла программу, в рамках которой 10 000 учёных смогут получить бесплатный доступ к максимальному тарифу Antigravity на 6 месяцев. Разработчики рассчитывают использовать автоматизированный анализ не только отдельных образцов, но и целых мета-исследований, в которых необходимо идентифицировать тысячи соединений.