Видеокарты GeForce RTX 5070 обычно не страдают из-за разъёма питания 12v-6x2, но пользователь Reddit под псевдонимом lil_zoghi оказался в числе тех немногих, кто с проблемой столкнулся.

Правда, вина тут, видимо, на стороне пользователя, что, впрочем, тоже полезно иметь ввиду. Дело в том, что пострадавший использовал лишь один восьмиконтактный разъём питания со стороны блока для подключения видеокарты, тогда как в инструкции прямо сказано об использовании двух. Нельзя однозначно утверждать, что разъём оплавился именно из-за этого, однако это весьма вероятно.

Блок питания у автора был вполне неплохой. Asus ROG Strix 650W пусть и не выделяется огромной мощностью, но для RTX 5070 этого должно хватать с запасом.

Важно, что сама видеокарта не пострадала, так что пользователь обошёлся малой кровью. Правда, только отчасти. Дело в том, что ранее этот же человек уже имел такую же проблему со своим предыдущим блоком питания.