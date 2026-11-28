Заказы на серверы для ИИ-инференса начнут принимать в декабре 2026 года

Fujitsu везёт в Европу серверы Monaka с 2-нм процессорами: охлаждение потребляет на 80% меньше энергии

Европейское подразделение Fsas Technologies, дочерней компании Fujitsu, объявило о выходе серверов Fujitsu Monaka на европейский рынок. Заказы начнут принимать в декабре 2026 года, а последовательные поставки запланированы с апреля 2027-го. Серверы будут выпускаться в стоечных корпусах формата 1U и 2U: первый вариант рассчитан на 1 или 2 процессора, второй — на 2 процессора. Компания позиционирует оборудование прежде всего для запуска ИИ-агентов и выполнения инференса — обработки запросов уже обученными моделями.

Особое внимание Fujitsu уделяет энергопотреблению системы охлаждения. Сервер в корпусе 1U способен работать при температуре окружающего воздуха до 40 °C с воздушным охлаждением и при температуре воды до 45 °C с жидкостным охлаждением. По заявлению компании, такая конструкция позволяет обходиться без специализированной инфраструктуры охлаждения и сокращать энергозатраты на него до 80%.

Источник изображения: Fujitsu

В основе серверов лежат процессоры Fujitsu Monaka, изготовленные по 2-нм техпроцессу. Они рассчитаны на совместную работу с графическими процессорами и другими ускорителями, используют микроархитектуру, оптимизированную для передовой 3D-компоновки чипов и работы при сверхнизком напряжении. Максимальная тактовая частота достигает 3,8 ГГц, скорость передачи данных памяти — 8800 MT/s (миллионов в секунду).

Fujitsu заявляет, что Monaka обеспечивает вдвое большую пропускную способность при ИИ-инференсе по сравнению с другими процессорами и отличается более высокой энергоэффективностью. По оценке компании, это позволяет вдвое сократить количество серверов и энергопотребление при одинаковой вычислительной нагрузке. Руководитель европейского подразделения Fsas Technologies Кристиан Лойтнер также подчеркнул, что платформа создана на основе технологий суперкомпьютеров и ориентирована на запуск суверенных ИИ-моделей, разработанных и произведённых в Японии.

В дальнейшем Fujitsu намерена расширить линейку высокоплотными серверами для ИИ-центров обработки данных и системами масштаба целой стойки с поддержкой автономной эксплуатации. Среди предусмотренных возможностей — автоматическое техническое обслуживание с помощью роботов.