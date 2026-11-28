Немецкая компания разместила свои чипы в инфраструктуре облачного провайдера и привлекла более 30 инженерных команд к разработке моделей для фотонных вычислений

Немецкая компания Q.ANT начала пилотную эксплуатацию фотонных процессоров в центрах обработки данных облачного провайдера IONOS. Вместо электрических сигналов, которыми обмениваются традиционные чипы, новые ускорители используют световые волны для выполнения математических операций. Компания рассчитывает таким образом снизить энергозатраты на работу моделей искусственного интеллекта, вычислительная нагрузка которых постоянно растёт.

Q.ANT не предлагает полностью заменить графические процессоры (GPU). Фотонные чипы должны работать вместе с ними, выполняя те задачи, для которых традиционная архитектура подходит хуже. GPU эффективно справляются с линейными вычислениями — массовым выполнением операций сложения и умножения, тогда как фотонные процессоры ориентированы на сложные нелинейные математические операции. Среди перспективных применений компания называет распознавание изображений, сегментацию и генерацию визуального контента, а также робототехнику и физический ИИ.

Источник изображения: Q.ANT

Основное преимущество фотонных вычислений заключается в возможности выполнять сложные математические операции за один шаг, для которого обычным процессорам могут потребоваться тысячи операций. По словам основателя и генерального директора Q.ANT Михаэля Фёрча, это позволяет сократить объём обрабатываемых данных и количество обращений к памяти. Именно работа с памятью, по его оценке, сегодня становится одним из основных факторов энергопотребления вычислительных систем. Кроме того, свет при распространении не выделяет тепло, что потенциально сокращает потребность в охлаждении оборудования — одной из существенных статей расходов дата-центров.

В компьютерном моделировании совместное использование фотонных процессоров с CPU и GPU позволило Q.ANT получить снижение энергопотребления примерно в 4–5 раз. Однако Фёрч отдельно подчеркнул, что этот результат пока не продемонстрирован на реальном оборудовании. Для работы с фотонными ускорителями не требуется переходить на новый язык программирования: компания заявляет о поддержке существующего кода на C++ и Python. При этом модели, изначально оптимизированные исключительно для GPU, нуждаются в адаптации, чтобы эффективно использовать фотонную архитектуру.

В пилотной программе участвует более 30 инженерных команд, разрабатывающих модели искусственного интеллекта с учётом фотонных вычислений. Размещение оборудования непосредственно в дата-центрах IONOS должно проверить его надёжность в условиях реальной облачной инфраструктуры и дать разработчикам возможность экспериментировать с новой архитектурой. Q.ANT утверждает, что готова выполнить заказ на 100 000 процессоров, однако пока не уверена, что поставщики смогут обеспечить необходимые объёмы производства. При этом чипы используют техпроцесс 90 нм, поэтому для их выпуска подходят производственные линии, которые уже применяются на многих полупроводниковых фабриках.