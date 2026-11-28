Архитектура HyPec решает одну из проблем фотонных вычислений — сложность объединения большого числа оптических элементов. Вместо того чтобы размещать все компоненты на одной плоскости, разработчики разделили их функции между двумя типами чипов. Первые изготовлены из тонкоплёночного ниобата лития и отвечают за быструю модуляцию света. Вторые создают трёхмерную сеть оптических каналов: её записывают внутри стекла фемтосекундным лазером. Такая конструкция позволяет прокладывать световые пути на разных глубинах и соединять несколько чипов в общую систему.

Сначала исследователи собрали шестивершинный вычислительный модуль из двух чипов ниобата лития и одного трёхмерного. На нём экспериментально продемонстрировали операции для нескольких задач теории графов: поиска минимального вершинного покрытия, клик, разрезов, совершенного паросочетания и гамильтонова цикла. Затем четыре таких вычислительных блока объединили в систему из 8 чипов ниобата лития и 4 трёхмерных чипов. Она обрабатывала граф с 40 вершинами и 80 заранее заданными рёбрами.

Для этой конфигурации авторы получили скорость обработки 10 млрд вариантов в секунду, что соответствует 311,6 трлн операций сложения в секунду в принятой ими модели пересчёта. Это не производительность универсального процессора: оптическая часть параллельно выполняет определённую операцию с топологией графа, а генерация вариантов, перебор и выбор результата остаются за электронной системой. Более того, 40-вершинная конфигурация пока работает только с фиксированной структурой графа — произвольную сеть с таким числом вершин она представить не может.

Источник изображения: сгенерировано ChatGPT

Авторы отдельно оценили энергопотребление. Для 40-вершинной системы нагрузка на модуляторы составила 0,072 Вт, однако это показатель только одного участка устройства. С учётом источников света, усилителей, управляющей электроники, драйверов и считывания данных эффективность системы составила 0,876 трлн операций сложения в секунду на ватт.

В работе также приведено сравнение с электронными алгоритмами: в зависимости от размера графа и стратегии поиска процессоры, GPU и специализированный решатель CP-SAT в некоторых режимах находили решение быстрее. Поэтому работа демонстрирует высокую скорость отдельной фотонной операции, но не универсальное преимущество над обычными вычислительными системами.

В качестве прикладной проверки HyPec использовали для анализа амилоидного пептида Aβ, связанного с болезнью Альцгеймера и церебральной амилоидной ангиопатией. Исследователи построили сеть взаимодействий аминокислотных остатков и искали минимальные вершинные покрытия — наборы узлов, затрагивающие все связи графа. Полученные варианты сопоставили с результатами отдельного анализа изменений свободной энергии при мутациях. В итоге система выделила наборы участков, охватывающие все 5 позиций, связанных с патогенными мутациями в рассматриваемой модели белка. Это пока что демонстрация метода, а не экспериментальное подтверждение биологической роли найденных участков.

Работа показывает, что трёхмерные фотонные чиплеты можно физически объединять в более крупные вычислительные системы и использовать для специализированной обработки данных. Авторы рассматривают архитектуру как основу для дальнейшего развития фотонных вычислений, высокоплотных оптических соединений и квантовых фотонных систем, но эти направления пока обозначены как перспективы, а не продемонстрированные возможности устройства.