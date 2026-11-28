Две зарегистрированные в Калифорнии компании, закупающие ИИ-ускорители Nvidia, оказались связаны с китайским бизнесом. Как сообщает CBS News, американские юридические лица используются для обхода экспортных ограничений США: оборудование сначала приобретают в Америке, а затем перепродают, сдают в аренду или переправляют компаниям в странах Юго-Восточной Азии, откуда оно может попасть в Китай.

Один из таких клиентов — RiCloud AI, принадлежащая китайской Yuxing InfoTech Investment Holdings со штаб-квартирой в Шэньчжэне. Среди клиентов RiCloud AI оказалась небольшая американская компания Agencia Comercial Spirits, ранее занимавшаяся импортом виски, а в 2025 году переключившаяся на ИИ. После этого она заключила соглашения о строительстве дата-центров общей стоимостью до $598 млн.

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Второй пример — Airvres, которая до переименования называлась Inspur, как и её китайская материнская компания. Изменение названия произошло после того, как связанные с Inspur структуры попали в американский санкционный список в марте 2023 года. При этом Airvres по-прежнему значится на сайте Nvidia как элитный партнёр компании. По данным CBS News, с апреля 2024-го по февраль 2026 года Airvres экспортировала в Юго-Восточную Азию микросхемы как минимум на $5,6 млрд, включая самые мощные ускорители Nvidia Blackwell. Среди получателей была малайзийская Megaspeed, которую также связывают с посредническими поставками оборудования в Китай.

Ситуация осложняется тем, что американские ограничения запрещают поставки наиболее производительных ИИ-ускорителей Nvidia непосредственно китайским заказчикам, но не исключают продажу менее мощных моделей и игровых видеокарт. При этом ранее в Китае обнаруживали даже запрещённые ускорители Blackwell Ultra B300, а в 2025 году объём контрабандных поставок чипов Nvidia в страну оценивался примерно в $1 млрд.