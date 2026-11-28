До 96 ГБ ОЗУ на самом процессоре или до 192 ГБ, но на системной плате. Такими будут Intel Razor Lake-AX

Процессоры Razor Lake-AX будут существовать в двух версиях, одна из которых будет иметь обычное исполнение, а у другой чипы оперативной памяти будут распаяны непосредственно на одной подложке с процессорными кристаллами.

Второй вариант как раз на днях засветился на фото, где было видно четыре посадочных места для чипов ОЗУ. Согласно свежим данным, такие версии предложат до 96 ГБ оперативной памяти. Обычные версии, когда ОЗУ размещается классически на системной плате, будут поддерживать до 192 ГБ.

Такой объём нужен для вычислений ИИ, так как Razor Lake-AX будут иметь мощный iGPU и фактически будут первой попыткой Intel конкурировать с Ryzen AI Max.

Будут версии с 16 и 32 ядрами Xe3 у графического процессора, а что касается обычной процессорной части, сообщается о конфигурациях 4+8+4 и 8+16+4. Есть слухи о том, что топовая версия такого iGPU сможет потягаться с GeForce RTX 5070 Ti, однако навскидку это маловероятно. Напомним, Arc B390 уже опирается на ядра Xe3. При наличии 12 ядер это уровень RTX 4050 Laptop, и даже при увеличении количества ядер в 2,7 раза производительность вряд ли дотянется до RTX 5070 Ti, у которой, кроме прочего, в разы больше лимит мощности.

С другой стороны, производительность действительно должна быть невероятной, как для iGPU.