Компания LR-LINK выпустила плату расширения LRSV9500-4I, которая превращает один слот PCIe для видеокарт в четыре. Речь именно о возможности подключения четырёх видеокарт к одному слоту, а не четырёх SSD, что является давно привычной возможностью.

Для реализации такой системы нужен ПК со слотом PCIe 5.0 x16 и сама плата LRSV9500-4I. На плате имеется четыре разъёма, к которым нужно подключить специальные кабели, а к этим кабелям небольшие платы со слотом PCIe, куда уже подключаются сами видеокарты.

За обработку данных отвечает контроллер Broadcom PEX89048, так что в итоге к LRSV9500-4I можно подключить до четырёх видеокарт или до восьми SSD. В случае с видеокартами каждой достанется восемь линий PCIe 5.0.

Сам коммутатор Broadcom предлагает 48 линий PCIe 5.0 с номинальной задержкой всего 115 наносекунд. Из этих 48 линий 16 выделены для подключения к хост-системе, а оставшиеся 32 распределены между подключенными устройствами через четыре разъема MCIO 8i. При этом нужно понимать, что все подключенные устройства используют один и тот же оригинальный канал PCIe 5.0 x16 на системной плате, что ограничивает их суммарную пропускную способность до хоста примерно до 64 ГБ/с в каждом направлении.

Такое решение может быть интересным для подключения множества видеокарт в одной системе для запуска больших ИИ-моделей.

Что касается цены, речь о 1130 долларах.