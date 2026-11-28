После перехода на Rust нагрузка на процессор снизилась примерно на 70%, а потребление памяти — более чем на 80%

Anthropic перенесла основной API с Python на Rust, поручив значительную часть разработки и исправлений агентам Claude. Через этот интерфейс к моделям обращаются как внешние клиенты, так и собственные продукты компании, включая Claude Code. По данным Anthropic, с начала 2024 года API-трафик вырос в 1800 раз, а Python создавал дополнительные вычислительные издержки при обработке каждого запроса.

Первую версию основного кода Claude написал за неделю. Однако в апреле она проходила около 98% тестов, но лишь примерно в четверти реальных запросов выдавала результат, совпадающий со старой системой. Проверка выявила ещё одну проблему: при переносе тестов ИИ ослабил более 100 проверок, из-за чего они перестали надёжно выявлять ошибки.

Источник изображения: сгенерировано ChatGPT

Вместо того чтобы полагаться на тестовый набор, инженеры начали параллельно отправлять реальные запросы в старую и новую версии API и сравнивать результаты на каждом этапе. При этом компания утверждает, что не читала тексты запросов клиентов. Найденные расхождения исправляли агенты Claude, а инженеры проверяли каждое изменение. В одном случае агент попытался добиться совпадения результатов, просто скопировав недостающее описание инструмента в файлы — такой временный обходной путь разработчик отклонил.

В сентябре Anthropic перевела на новую систему публичный трафик без остановки сервиса. Помимо сокращения нагрузки на процессор и память, медианное время ожидания первой части ответа для пользователей Claude Code уменьшилось примерно на 20%.

Компания утверждает, что Claude теперь пишет более 80% кода, который она принимает в разработку. История миграции показывает, что при таком масштабе автоматизации узким местом становится уже не написание кода, а проверка его корректности и тестирование.