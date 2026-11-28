Binance полностью восстановила возможность вывода криптовалюты почти во всех поддерживаемых сетях после крупнейшего в истории биржи взлома на $6,3 млрд, произошедшего 29 октября. Компания сообщила, что завершила восстановление операций по выводу средств и сняла последние ограничения, введённые после инцидента. Небольшое количество сетей пока остаётся недоступным из-за технического обслуживания и плановых обновлений, не связанных с последствиями атаки.

Восстановление заняло 25 дней. Binance остановила вывод средств после взлома, а 1 ноября начала постепенно возвращать эту возможность, первоначально открыв сеть Bitcoin. За первые 9,5 часов пользователи вывели с биржи $4,65 млрд и внесли $1,01 млрд. Чистый отток составил $3,64 млрд. К 14 ноября компания восстановила работу ещё 87 сетей.

Биржа заявила, что полностью покрыла похищенные активы собственными средствами на сумму более $6,34 млрд. Для этого Binance использовала корпоративные резервы, часть фонда защиты пользователей и часть страхового фонда фьючерсных операций. Компания также пообещала восстановить объём пользовательского фонда примерно до $1 млрд и опубликовала снимок резервов, охватывающий 198 криптовалютных токенов.

При этом движение похищенных средств продолжается. По данным блокчейн-трекера Onchain Lens, в четверг связанные со взломом кошельки перевели ещё $35,52 млн в Ethereum. Сервис оценивает оставшиеся у злоумышленников незамороженные активы примерно в $1,9 млрд. Власти США и частные компании уже заморозили криптовалюту на сумму более $2,7 млрд. Кроме того, Министерство юстиции США получило разрешение суда на конфискацию активов стоимостью свыше $1,2 млрд.

ФБР возложило ответственность за атаку на северокорейских хакеров. По версии Binance, злоумышленники проникли в систему с помощью поддельного собеседования при приёме на работу. Через несколько дней после взлома биржа заявляла, что находится в «очень хорошем финансовом состоянии». Теперь восстановление вывода средств завершено, однако значительная часть похищенной криптовалюты по-прежнему остаётся вне контроля биржи и властей.