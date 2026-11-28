Долгое время морской лёд на двух полюсах Земли вёл себя по-разному: в Арктике его площадь десятилетиями сокращалась, тогда как вокруг Антарктиды она до 2015 года постепенно увеличивалась. Затем антарктический ледяной покров резко уменьшился: в 2015 году лёд перестал формироваться на территории площадью примерно вдвое больше Гренландии. В 2022 и 2023 годах были зафиксированы новые минимумы. Теперь учёные считают, что оба полюса сближаются по характеру изменений: тёплая вода всё активнее добирается до морского льда снизу.

В Антарктике десятилетиями существовал защитный слой холодной относительно пресной воды, отделявший поверхность океана от более тёплых и солёных глубинных вод. Эта температурная стратификация [расслоение воды по температуре и плотности] препятствовала подъёму тепла к поверхности и помогала сохранять морской лёд. Однако слой постепенно истончался, а в 2015 году сильные ветры усилили перемешивание океана, позволив глубинным водам подняться выше и начать растапливать лёд снизу.

Одно из наиболее подробных подтверждений этого механизма представила международная группа из Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера в Германии. В работе, опубликованной в Nature Climate Change, учёные проанализировали около 110 000 наблюдений океана, собранных за период с 2005 по 2015 год роботизированными буями Argo, исследовательскими судами и датчиками на морских животных. Выяснилось, что защитный слой антарктической зимней воды истончался почти на 2 метра ежегодно. Одновременно запас более тёплой глубинной воды поднимался ближе к поверхности и морскому льду.

Источник изображения: Colin Monteath/Hedgehog House/Minden Pictures

Результаты другой группы, опубликованные в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), подтвердили роль ветрового перемешивания. Используя данные подлёдных измерений за более чем 20 лет, учёные обнаружили, что в 2014–2016 годах интенсивность ветрового подъёма глубинных вод увеличилась почти втрое. До этого усиление осадков способствовало опреснению поверхностного слоя и укрепляло его изоляцию от глубинного тепла. Когда ветры нарушили это равновесие, накопленное в океане тепло начало поступать вверх.

В мае 2026 года исследование в Science Advances дополнило эту картину моделированием Южного океана за 2013–2023 годы. Учёные установили, что сокращение антарктического льда поддерживается сразу несколькими процессами: усилением западных ветров, подъёмом тёплой циркумполярной глубинной воды и уменьшением переноса пресной воды от побережья. При этом в Восточной Антарктике особенно важную роль играет поступление тепла снизу, тогда как в Западной Антарктике заметен также вклад изменений длинноволнового теплового излучения атмосферы.

В Арктике похожее разрушение защитного слоя происходит под воздействием атлантических вод. Тёплая солёная вода проникает всё дальше на север и поднимается ближе к поверхности — этот процесс называют атлантификацией.

По словам океанолога Алессандро Сильвано из Саутгемптонского университета, речь идёт о смене режима всей системы. Даже временное замедление сокращения арктического льда не отменило долгосрочной тенденции: рекордно низкие зимние показатели 2025 и 2026 годов вновь подтвердили статистически значимое уменьшение ледяного покрова.

Сокращение морского льда важно не только для полярных экосистем. Антарктический ледяной покров защищает шельфовые ледники от океанического тепла, а изменения площади арктического льда способны влиять на атмосферную циркуляцию и распределение осадков в удалённых регионах, включая Западную Африку. Согласно оценке авторов нового обзора в Bulletin of the American Meteorological Society, оба полюса движутся к режиму, при котором морской лёд будет занимать меньшую площадь, а его сезонные колебания станут сильнее зависеть от ветров и кратковременных процессов, включая антропогенные факторы.