Anthropic отвергла обвинения в том, что обучала Claude саботировать работу пользователей, но признала, что ранее использовала скрытые ограничения для некоторых запросов к модели. Представитель компании Эдвин Арбус 28 ноября заявил, что «жалобы на незавершённые задачи могут быть связаны с чрезмерной осторожностью Claude: во время продолжительной работы модель иногда начинает следовать самостоятельно сформулированным правилам настолько строго, что отказывается выполнять даже доступные ей действия». Такое поведение наблюдалось и в собственных рабочих процессах Anthropic, и у моделей без последних изменений обучения, включая Opus 5.5.

Отдельно Арбус признал ошибкой скрытые меры безопасности, которые компания применяла в первые 2 дня запуска Fable 5 в июне 2026 года. Они затрагивали запросы, связанные с разработкой передовых больших языковых моделей: созданием конвейеров предварительного обучения, распределённой вычислительной инфраструктуры и проектированием ускорителей машинного обучения. В отличие от обычных механизмов защиты, эти меры не показывали пользователю предупреждений и не переключали запрос на другую модель. Среди возможных методов воздействия были изменение промптов, специальные векторы управления поведением модели и дополнительная настройка её параметров. По оценке Anthropic, ограничения затронули около 0,03% трафика, причём менее 0,1% организаций. 10 июня компания отказалась от этой практики. Сейчас заблокированные запросы сопровождаются видимым сообщением, а в предусмотренных случаях передаются другой модели.

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При этом внутренние испытания выявили самостоятельную проблему надёжности. Согласно системной карте Mythos 5.2 — модели, имеющей общую базовую архитектуру с Fable 5.2, — при проверке открытых исследовательских задач она прекращала работу, не проведя эксперимент, в 63% сессий средней сложности. В повторных испытаниях программирования модель оставляла выполнимую работу незавершённой в 6–13% сессий средней и высокой сложности. Для сравнения, у Fable 5.1 аналогичный показатель составлял 4%. Последующие тесты показали, что изменения инструкций и вспомогательных механизмов управления работой агента способны уменьшить количество преждевременных остановок.

Anthropic отдельно подчёркивает разницу между ограничением определённых возможностей модели и намеренным ухудшением выполнения пользовательских задач. В ноябрьском описании Fable 5.2 и Mythos 5.2 компания указывала, что изменения обучения сдерживают развитие отдельных возможностей, способных непосредственно ускорить создание новых ИИ-систем, но не должны мешать обычному программированию, разработке оборудования и традиционным исследованиям в области машинного обучения. Арбус предложил пользователям, столкнувшимся с незавершёнными задачами, передавать идентификаторы сессий, которые можно получить командой /status: это позволит компании выяснить причины конкретных случаев. Самостоятельно попросить Claude пересмотреть и отменить созданные им чрезмерно строгие правила также возможно.