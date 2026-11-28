В Galaxy A38 Samsung использует платформу MediaTek, а в Galaxy A58 — собственную Exynos

6000 мАч, 45 Вт, IP68 и One UI 9.5 из коробки. Раскрыты характеристики Samsung Galaxy A58 и Galaxy A38 ⁠ 1

Инсайдер Дебаян Рой раскрыл подробности о новых смартфонах Samsung среднего уровня — Galaxy A38 и Galaxy A58. По данным информатора, обе модели получат аккумуляторы ёмкостью около 6000 мА·ч, поддержку зарядки мощностью 45 Вт, AMOLED-экраны с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, а также защиту от воды и пыли IP68. Презентация ожидается в первом квартале 2027 года.

Galaxy A38 получит SoC MediaTek Dimensity 7500 и 6 ГБ оперативной памяти. Основная камера будет построена на 50-мегапиксельном сенсоре Sony IMX882 с оптической стабилизацией изображения. Смартфону также приписывают пластиковую рамку и защитное стекло Gorilla Glass Victus+.

Galaxy A58 получит SoC Exynos 1680 и 8 ГБ оперативной памяти. Основная камера будет использовать 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX906 с оптической стабилизацией. Дополнят её сверхширокоугольная камера с 12-мегапиксельным сенсором и модуль для съемки макро с 5-мегапиксельным датчиком. Корпус модели, по предварительным данным, получит металлическую рамку.

Оба смартфона, как утверждает источник, будут работать под управлением Android 17 с оболочкой One UI 9.5.

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