У Дженсена Хуанга нашли вторую любовницу: главе Nvidia грозит отставка, но без работы он не останется — Илон Маск считает за честь работать с Хуангом

Тем временем акции Nvidia летят вниз

Скандал с любовными похождениями главы Nvidia Дженсена Хуанга набирает обороты. Как выяснили журналисты The New York Times, у топ-менеджера была не одна, а две любовницы: номером один является женщина, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая, номер два — Кимберли Пауэлл. Это вице-президент Nvidia, отвечающая за продукты в сфере здравоохранения. Она работает в Nvidia с 2008 года, а с 2017-го занимает нынешнюю должность и непосредственно подчиняется Хуангу. Источники газеты утверждают, что внутри компании знали об этих отношениях.

Глава корпорации Nvidia Дженсен Хуанг с женой Лори
Глава корпорации Nvidia Дженсен Хуанг с женой Лори
Источник изображения: AP Photo (опубликовано ТАСС) // Carolyn Kaster

На фоне публикаций о второй любовной линии, согласно данным The Wall Street Journal (WSJ), совет директоров компании может в ближайшее время согласовать отставку Хуанга. А это приводит к падению стоимости акций: в ходе внебиржевых торгов на Nasdaq ценные бумаги Nvidia обвалились на 8,65% — до $158,71 за акцию. По данным WSJ, заседание совета директоров, на котором может обсуждаться дальнейшая судьба Хуанга, ожидалось уже 11 ноября по времени восточного побережья США.

Впрочем, если Дженсена Хуанга уволят, ему есть куда податься. Один из пользователей соцсети X предложил Илону Маску нанять потенциально бывшего главу Nvidia, на что миллиардер ответил: «Это было бы честью». Учитывая, что Илон Маск намерен построить самый большой в мире по выпуску чипов, опыт Хуанга ему мог бы быть очень кстати.

ВидеокартыNvidiaИсточники:ТАССТАССТАССТАСС

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